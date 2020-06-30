لبنان الحر

استقبلت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، في مكتبها بالوزارة، نقيب المصورين نزيه طاهر والمصورين الذين تم الاعتداء عليهم في ​جل الديب​ ليل الأحد الفائت، وهم: داني طانيوس من "أم تي في"، جوزيف براك من جريدة "الجمهورية"، مارك فياض من جريدة "النهار"، فضل عيتاني من جريدة "نداء الوطن" وجووا سوسا من "لوريان لو جور".

صوت لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ أن "الوزير حتّي شدد في لقائه مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقين مقدسين".

radio orient

أعلنت ​السفيرة الأميركية​ في ​بيروت​ ​دوروثي شيا​، في تصريح من ​وزارة الخارجية​ أن "اللقاء مع ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​، كان إيجابياً وللتأكيد على العلاقة المشتركة بين البلدين"، مشيرة إلى "أننا ناقشنا القرار القضائي وطوينا الصفحة، للتركيز على الأوضاع الاقتصادية".

اذاعة النور

استقبل رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​، السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك.

صوت المدى

أشار النائب ​جميل السيد​ إلى أن "آلان بيفاني مدير عام الماليّة، استقال، وهو عُيّن في أيامنا عام 2000 رغم اعتراض رئيسي الحكومة السابقين ​فؤاد السنيورة​ و​رفيق الحريري​، استقال، بعدما هاجمه حاكم ​مصرف لبنان​ ​وزعيم سياسي وسياسيين وإعلاميين خوفاً منه، استقال بيفاني بطَلاً، وخسرت الدولة آدميّاً!".