ناقشت لجنة الأمن في البرلمان الإيطالي خلال جلسة استماع، بحضور مدير وكالة الاستخبارات والأمن الخارجي الإيطالية، الوجود التركي في ليبيا. وذكرت وكالة أنباء "نوفا" أن جلسة الاستماع البرلمانية مع مدير الاستخبارات الإيطالية الخارجية تضمنت مناقشة "سيناريوهات تواجد إيطاليا في الخط الأول في ليبيا وأفغانستان".

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي وحملت وزارة الخارجية الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران..

أعلن الادعاء العام في طهران أنه أعد قائمة تضم 36 شخصاً وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني. وأوضح أن القضاء وجه ضد هؤلاء الأشخاص تهمة القتل والقيام بعمل إرهابي. وسنعمل على ملاحقته قضائياً حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة.

علق المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك على الطلب الإيراني من الشرطة الدولية "الإنتربول" اعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدوره في اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني. واعتبر أن طلب الادعاء العام في طهران بملاحقة 36 شخصاً في قضية اغتيال سليماني، وعلى رأسهم ترامب، "يحمل طابعاً سياسياً ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام الدولي أو دعم الاستقرار".

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن 4 مسلحين هاجموا واقتحموا مبنى بورصة باكستان في كراتشي، وأسفر الهجوم عن قتلى وجرحى. لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا..

أعلنت السلطات الأفغانية أن 23 مدنياً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون، جراء هجوم صاروخي استهدف سوقاً للماشية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن 5 سنوات، من بينها سنتان نافذتان، على رئيس الوزراء الأسبق، فرانسوا فيون، فضلاً عن سجن زوجته بينيلوب 3 سنوات بعد اتهام الزوجين في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت كرواتب لهم من الأموال العامة وسيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.

أعلن المجلس الأوروبي عن تجديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 يناير القادم.

انطلقت في الجزء الشمالي من مياه المحيط الأطلسي، تدريبات بحرية لدول حلف الناتو أطلق عليها اسم "ديناميك مونغوز 2020"، وتستغرق حتى 10تموز، لتتدرب خلالها سفن الدول الأعضاء على محاربة غواصات عدو مفترض وتجري التدريبات بمشاركة 5 غواصات و5 سفن قتالية و5 طائرات دوريات مضادة للغواصات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا والنرويج وأيسلندا.