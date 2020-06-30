الجزيرة - السعودية

المملكة ستواصل جهودها في تمويل التنمية والعمل لمواجهة جائحة كورونا

أكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أن المملكة لم تألو جهداً في دعم التنمية وتمويلها، وهي مستمرة وملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، ومع المجتمع الدولي من أجل التغلب على جائحة كورونا ومعالجة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على شعوب العالم. وقال الدكتور منزلاوي خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد19 وما بعده، الذي نظمه وفدا كندا وجامايكا المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، قال إن المملكة بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لهذا العام، ملتزمة بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، مشيراً إلى أن المجموعة برئاسة المملكة تعترف بالتحديات التي يفرضها هذا الوباء.

أخبار الخليج - البحرين

ترامب ينفي علمه بمكافآت روسية لمقاتلي طالبان لاستهداف جنود أميركيين

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون تم إبلاغه بمعلومات استخباراتية تفيد بحسب تقرير إعلامي بأنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة "طالبان" مقابل قتلهم جنودًا أميركيين في أفغانستان. وندد ترامب عبر تويتر بالتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "جريمة سياسية كاذبة أخرى للتايمز على الأرجح، على غرار خدعتهم الفاشلة بشأن روسيا".

وأضاف: "لم يقدم أحد إلي إيجازاً أو يبلغني سواء (نائب الرئيس مايك) بنس أو رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بشأن ما وصفت بالهجمات على جنودنا في أفغانستان من قبل الروس كما نقلت نيويورك تايمز للأخبار الزائفة عن (مصدر مجهول)".

الاتحاد - الإمارات

ميركل تستقبل ماكرون لبحث القضايا الثنائية والدولية

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الضيافة الحكومي ميزيبرج شمالي برلين. وستتركز المحادثات التي تأتي قبل يومين من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي لمرحلة ما بعد كورونا. تجدر الإشارة إلى أن ماكرون هو أول رئيس أجنبي تستقبله ميركل منذ تفشي وباء كورونا.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية، فإن من المنتظر أن تتطرق المحادثات أيضاً إلى قضايا أوروبية أخرى منها قضايا ثنائية ودولية، وستقيم ميركل مأدبة عشاء لماكرون في وقت لاحق من مساء، وذلك قبل أن يعقدا مؤتمراً لاطلاع وسائل الإعلام على ما دار في المحادثات.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يشدد على مراعاة أعلى معايير السلامة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي

أكد الملك عبدالله الثاني أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، بما يعزز دعم الاقتصاد.

وشدد الملك، خلال ترؤسه، اجتماعاً خصص لعرض خطة الحكومة للسياحة العلاجية واستقبال المرضى الراغبين بالعلاج في الأردن، على ضرورة تعاون الجميع، لتسهيل عملية وصولهم، مع مراعاة أعلى معايير السلامة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.