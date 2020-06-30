النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن التخلي الخارجي عن لبنان يساهم في تعميق أزمته، كما أن الدول الداعمة للبنان لن تقترب منه، إلا اذا بدأت إصلاحات حقيقية. ونقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إنه يتعين على لبنان إصلاح وضعه وإنقاذ نفسه أي القيام بإصلاحات حقيقية.

النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادر حكومية استبعادها أن تتم الموافقة على استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، متوقعة أن يفتح مجلس الوزراء ملف المصرف المركزي مجدداً من باب السؤال أين أصبح التدقيق المالي الجنائي، في رسالة واضحة إلى حاكم المصرف المركزي بأن المحاسبة مستمرة ولم تطو صفحتها بعد.

وسألت عن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد خروج عضوين أساسيين من فريق وزارة المال منها، أي استقالة المدير العام، والمستشار هنري شاوول قبل نحو أسبوعين؟

الجمهورية/ طوني عيسى

تناول الأزمة النقدية التي يمر فيها لبنان وأعطى صورة سوداوية عما سيكون عليه الوضع المعيشي والاقتصادي، متوقعاً حصول فوضى ومواجهة بين الناس ورجال العسكر والأمن.

الديار / ناجي البستاني

نقل عن مصدر نيابي قوله إنّ المنطقة تعيش حاليًا على برميل بارود، والضُغوط تأتي علينا من كل حدب وصوب، والمطلوب الصُمود والصُمود ثم الصُمود، اقتصاديًا ومعيشيًا وحياتيًا، والحفاظ على أعلى درجات التأهّب والاستعداد، للتصدّي لأيّ اعتداء ولأي مُغامرة غير مَحسوبة النتائج.

الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر مسيحية توقعها أن يقوم الرئيس سعد الحريري بتحالفات مع أحزاب مسيحية تمكن من الدفع باتجاه تغيير قانون الانتخابات، وتوسيع كتلته النيابية.

الشرق/ خليل خوري

اعتبر أن الصراع الرئاسي هو ما يتحكم بالعلاقة بين القيادات المسيحية في لبنان، وأن المرشحين المسيحيين الحزبيين اليوم هم المتصارعون علناً على كرسي الرئاسة في قصر بعبدا، متسائلاً هل تبقى رئاسة، وهل سيبقى كرسي حتى يوم الاستحقاق؟