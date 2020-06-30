The Guardian

خطة نتنياهو لضم المستوطنات في حالة من الفوضى وغانتز يدعو إلى تأجيلها

بدأ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبدء بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من يوم الأربعاء في حالة من الفوضى إذ اقترح رئيس الوزراء البديل بيني غانتز أن يتم تأجيل عملية الضم إلى حين تنتهي البلاد من معالجة أزمة فيروس كورونا.

وأبلغ غانتز مبعوث البيت الأبيض، آفي بيركوفيتز، الموجود في إسرائيل لإجراء محادثات بشأن هذه القضية أن الموعد النهائي المحدد في 1 تموز لم يكن "مقدساً" ولا عاجلاً في خضم أزمة فيروس كورونا.

موقف غانتز دفع ذلك نتنياهو إلى القول خلال اجتماع خاص لأعضاء حزبه الليكود بأن القضية "ليست بين يدي حزب غانتز وأن الاتصالات السرية مع الولايات المتحدة مستمرة في هذا المجال".

يأتي تدخل غانتز ليتماهى مع المعارضة الدولية المتزايدة لهذه الخطوة، وسط تراجع حماسة إدارة ترامب للموافقة على عملية الضم بسبب الضغوط المتزايدة.

يأتي الخلاف الناشئ بعد تقارير عن اجتماع عُقد بين رئيس الموساد يوسي كوهين والملك عبد الله عاهل الأردن ، يشير إلى أن إسرائيل ربما خفضت من حجم خططها لضم كل غور الأردن وما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية مقابل السيادة الرمزية على عدد من الكتل الاستيطانية القريبة من القدس.

روسيا اليوم

بعد الاشتباكات في فيينا.. مستشار النمسا يدعو إلى تقييد الهجرة

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن بلاده يجب أن تنتهج سياسة تقييد الهجرة، لمنع حدوث صدامات عرقية في البلاد، على غرار الاشتباكات الأخيرة في العاصمة فيينا.

وفي برنامج متلفز، أعرب كورتز عن اعتقاده بأن بلاده بجب أن تعتمد على نفسها في التعامل مع محاولات أنقرة التأثير على مواطنين نمساويين من ذوي الأصول التركية.

وعلق رئيس الحكومة على الاشتباكات بين شبان من أصل تركي ومتظاهرين أكراد، التي شهدها مؤخراً حي فافوريتن بالعاصمة فيينا، قائلاً: "أعتقد أنه علينا أن ننتهج مستقبلاً سياسة التقييدات في مجال الهجرة، وإلا فسنضطر قريباً لخوض نقاشات حول مجموعات شيشانية تتشابك مع مجموعات أخرى في الشوارع، مثلما نناقش اليوم حول النزاع في فافوريتن".

وأضاف: "يتضح لنا من مثال فرنسا مدى خطورة الوضع الناجم عن تعطل سياسة الدمج وتدفق المهاجرين بكثرة".

وعبّر المستشار النمساوي عن قناعته بأن الاشتباكات في فيينا جاءت نتيجة لفشل السياسة المتبعة في مجال دمج المهاجرين في المجتمع المحلي. وأوضح كورتس أن المشكلة سببها تراكم مواطنين ذوي أصول تركية في المنطقة التي يستخدم سكانها اللغة التركية ويتسوقون في محال تركية، ويقضون أوقاتهم في مؤسسات ناطقة بالتركية أيضاً.

وأضاف كورتز أن على من يرغب في إشعال اشتباكات في شوارع النمسا أن يشعلها في تركيا.