الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل وفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي: لمعالجة وضع القطاع بأسرع وقت وغداً سيطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفداً من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي "الفا" و "تاتش"، برئاسة النقيب شربل نوار، الذي ألقى كلمة عرض فيها واقع القطاع الخليوي حالياً"، لافتاً إلى أن "الاستمرار على هذا المنوال بإدارة القطاع لم يعد ممكناً، وبالتالي يجب الإسراع والحسم وإيجاد الحلول لكل الأمور العالقة، حيث تستغل شركتا "OTL" و "MTC" حال التردد هذه للتملص من التزاماتها تجاهنا، في ضوء عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة الاتصالات، بالرغم من مرور شهرين من أصل مهلة الثلاثة أشهر المحددة في مرسوم استرداد القطاع الذي ألزم الوزير بتقديم دفتر شروط جديد إلى مجلس الوزراء إعداداً للمناقصة الجديدة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بينها 3 دول عربية... قائمة البلدان المسموح بدخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يستفيد مواطنو 15 دولة حول العالم، على الأقل، من قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح حدوده الخارجية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية تموز.

وبحسب مصادر لـ"يورونيوز"، فشل مسؤولو الاتحاد الأوروبي، في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من دخول الكتلة عند إعادة فتح الحدود، لكنهم اتفقوا على مسودة قائمة للدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيمنح مواطنوها حق دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وكالة أنباء شينخوا

الجزائر تقرر إحياء مشروع ميناء كبير بالتعاون مع الصين

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إحياء مشروع ميناء كبير بالتعاون مع الصين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وقال البيان إن الرئيس تبون، أمر خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بإعادة الاتصال بالشريك الصيني لدراسة المشروع على "قواعد شفافة وجديدة" وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وجاء قرار تبون بعد أن أدى تأخر إنجاز الميناء إلى "خسائر للاقتصاد الوطني عامة"، بحسب البيان.