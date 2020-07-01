الشرق الأوسط

24/6/2020

"التجارة العالمية" التراجع تاريخي... لكن تفادينا السيناريو الأسوأ

قالت منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضاً قياسياً في الأشهر الأولى من العام بسبب جائحة" كوفيد19"

ولكنها لم تتحدر للتوقعات الأسوأ. وقالت المنظمة إن حجم التجارة انمكش في الحقيقة 3 في المائة خلال الربع الأول، وتوقعت أن تسجل التجارة في العالم تراجعا تاريخياً بنسبة 18.5 في المائة خلال الفصل الثاني من العام بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، إلا إنها أكدت أن الانكماش سيكون أقل خطورة من المتوقع بفضل "استجابة الحكومات السريعة". وقال المدير العام للمنظمة، وفق ما نقل عنه بيان" أن "انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو بحجم لا مثيل له، سيكون في الواقع الانهيار الأكبر على الإطلاق" ولكنه أضاف"هناك مع ذلك جانباً مريحاً مهما كان يمكن ان يكون الانهيار أسوأ بكثير. إنه نبأ إيجابي بالفعل لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتراخي". وعدّ مدير المنظمة أن القرارات المتخذة من جانب الحكومات "كانت ضرورية لتخفيف الضربة التي تلقاها الانتاج والتجارة" مؤكداً أنها ستواصل تأدية دورة مهم عبر تحديد وتيرة الانتعاش الاقتصادي".

26/6/2020

النفط يتذبذب مع ضغوط" المخزونات" ومخاوف "كورونا"

تذبذبت أسعار النفط، بع أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ القت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات "كوفيد19" بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار مواصلة الهبوط حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل "برنت" لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقا مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي. وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـــ"كوفيد 19" في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً. وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران" كوانتاس" الأسترالية إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل (تموز)2021 على الأقل، بينما خفضت خمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة. ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2009.

النهار

25/6/2020

الحجز في الحساب الجاري يتقلص 14% الى 11,5 مليار دولار

تشير الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان الى ان العجز في الحساب الجاري في لبنان بلغ 11,5 مليار دولار أميركي في العام 2019. يتالف الحساب الجاري من الميزان التجاري، الذي يتضمن الصادرات والواردات من خدمات النقلن والسياحة، والـتأمين وغيرها من الخدمات. كما يشمل الحساب الجاري تحويلات المغتربين الى لبنان، وعائدات الاستثمار والتحويلات الحكومية. ووفق النتائج التي وردت في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week ، بلغت تحويلات المغتربين الى لبنان 7,4 مليارات دولار في العام 2019، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 6,2% من 7 مليارات دولار في العام 2018.

الجمهورية

29/6/2020

المؤسسات السياسية عاجزة عن فتح أبوابها

مع تراجع عدد السيّاح إلى لبنان بحوالى 50 في المئة خلال الفصل الأول من العام 2020 أي قبل تفشي وباء كورونا وفرض حالة التعبئة العامة وإقفال المطار، فإنّ القطاع السياحي في الفصل الثاني من العام الحالي كان معدوماً بنسبة إشغال بلغت الصفر في بعض القطاعات بسبب إقفال المطار والمطاعم والمؤسسات السياحية على مختلف انواعها باستثناء عدد قليل من الفنادق. ومع انطلاق موسم الصيف المفترض ان يكون سياحياً. وبعد رفع حالة التعبئة بشكل جزئي وإعادة فتح المطار، توقعت المؤسسات السياحية ان تلتقط بعضاً من انفاسها بعدما حطّمتها جائحة كورونا وأعدمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد. إلا إنّ المفاجأة كانت بتعذّر قدوم السيّاح وحتى المغتربين اللبنانيين بشكل لافت. ومع تسارع وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل يومي، وجدت المؤسسات السياحية نفسها عاجزة عن تحمل تلك الاعباء وتغطية الكلفة التشغيلية، وفضّل معظمها الإقفال. في هذا السياق، عقد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان اجتماعاً استثنائياً وتمّ البحث في الأوضاع المأساوية التي يرزح تحتها القطاع السياحي.

نداء الوطن

29/6/2020

نحو تشديد المواقف من الصين

من المتوقع أن تُضيف المواجهة الأخيرة موقف الداعمين لتكثيف التواصل مع الصين داخل الحكومة الهندية أو المقتنعين بأن تقوية الروابة الاقتصادية قد تُخفف التوتر السياسي. أوضحت المناوشات الأخيرة أن نمو دلهي باتت مضطرة للقيام بخيارات مصرية. على الصعيد المحلي، قد تشعر الحكومة بأنها مجبرة على تحسين الإمكانات العسكرية الهندية والبنى التحتية على الحدود، ما يعني استعمال الموارد في مجالات تختلف عن مخطط التنمية. كذلك قد يحاول المسؤولين الهنود الآن أن يعززوا علاقتهم مع قوى إقليمية وعالمية أخرى لإيجاد التوازن المطلوب ضد الصين التي تزداد ثقة بنفسها. من المتوقع مثلاً أت تقترب نيو دلهي من واشنطن. يبدو أن المخاوف من السلوك الصيني هي التي تعزز العلاقات الأميركية الهندية، فضلاً عن افتتاح الهنود بأن الولايات المتحدة جهة "ضرورية" للحفاظ على توازن القوى عالمياً. أخيراً يتمحور احتمال مستبعد حول توصّل الهند والصين إلى اتفاق جديد وأكثر فعالية أو تسوية موقّتة على الأقل.

29/6/2020

تقدم ثلاثة وزراء من لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، بطلبات ترشح، لشغل منصب رئيس مجموعة اليورو خلال الشهور الــ30 القادمة قبل أن يتم انتخاب أي منهم، خلال اجتماع وزاري لدول منطقة اليورو، في التاسع من الشهر القادم، خلفاً للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي تنتهي فترة عمله في 13تموز. وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن انتخابات الرئيس الجديد يتم بأغلبية طفيفة، إذا يلزم فقط عشر أصوات من بين التسعة عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً لبروتوكول مجموعة اليورو والمادة الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ختام الاجتماع وتقديمه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري. وتعتقد مجموعة اليورو اجتماعاتها مرة كل شهر، عشية اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الاوروبي ككل، وتناقش مجموعة اليورو الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول، التي تتعامل بالعملة الموحدة، مع التركيز على تنسيق السياسات الاقتصادية.