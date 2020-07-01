TL

في مؤشر على الانحدار الإقتصادي في لبنان أقفلت التعاونيات الاستهلاكية أبوابها اعتباراً من اليوم بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في ظل الارتفاع المخيف لسعر الدولار الذي يتم التداول به في السوق السوداء بـ 9000 ليرة ولدى الصيارفة المرخصين بـ 3000 ألاف وتسعمئة ليرة.

المنار

أحرق الدولار كل شيء، ووصل إلى رغيف الفقراء.. ومشعلو النار، المتخمون، يتفرجون على الحكومة تحاول، والمواطن يكابد، والبلد يتخبط، وهم يصطفون سداً منيعاً للدفاع عن رأس الإرهاب الاقتصادي الذي يضرب البلاد والذي يصب الزيت على نارها.

nbn

اللبناني ينام على صرف لعملته ويستفيق على صرف من العمل..... سعر الدولار مقابل الليرة تحول إلى سوق عكاظ كل يغني فيه على ليل صرف أسود... تعددت الأسعار والمواطن يدفع الثمن مرتين: مرة عند قبض راتبه بالليرة بعدما تحول إلى قرش ومرة أخرى عند قروش وحيتان التجارة والاحتكار في الغذاء والدواء والمحروقات.

mtv

الواقع المهترئ بدأ ينعكس على الحكومة، التي تعاني وضعاً غير مريح. فالوزراء بدأوا يشعرون أنهم محاصرون من عدة جهات، ولم يتمكنوا من إحداث الفرق المطلوب. وقد عبرت وزيرة الدفاع زينة عكر عن ذلك صراحة بالصرخة التي اطلقتها داخل مجلس الوزراء، حيث أكدت أنه لم يعد في الإمكان شراء الوقت وأن ثمة قرارات جريئة يجب اتخاذها فوراً.

NTV

جلسة حكومية وكأنها أيقنت أن الريح تحتها أحاطت العواصف بالاجتماع الوزاري في بعبدا من كل زواية لكن من هم على رأس الطاولة احتفظوا بهدوء ليس وقته الآن.. وحافظوا على كلام عمومي لا يقدم للناس لا بل يؤخر.

OTV

تكاد إعادة فتح مطار بيروت بعد طول إقفال بفعل كورونا تكون الخبر الإيجابي الوحيد على الساحة اللبنانية اليوم، علماً أن رئيس الحكومة حسان دياب أسف في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لأن هناك من يروج لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة حددت مبلغاً معيناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين.

LBC

بالنسبة إلى التعبئة العامة التي جرى تمديدها إلى الثاني من آب المقبل فيما الإصابات بفيروس كورونا سجلت رقماً مرتفعاً جداً: ثلاث وثلاثون إصابة، وتأتي هذه التطورات في وقت يعاد فيه فتح المطار.

الميادين

أقرّ البرلمان الصيني بالإجماع تشريعاً للأمن القومي في هونغ كونغ، ما يمهد الساحة أمام تغييرات هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل نحو 23 عاماً.

الجزيرة

تجاوز العالم عتبتين رمزيتين بشأن ضحايا كورونا، حيث تخطى عدد الوفيات أكثر من نصف مليون وفاة، و10 ملايين إصابة بالمرض الذي تراجع في بعض معاقله الرئيسية وما زال يتفشى ويحصد مزيداً من الأرواح بدول أخرى.

العربية

بعد أن هاجم فيروس كورونا منطقة ليستر وسط بريطانيا، أعلنت السلطات المحلية ولأول مرة فرض عزل كامل على المدينة العريقة، لا سيما بعد أن أعلنت وزارة الصحة حصول ارتفاع لافت في الإصابات بين الأطفال.