لبنان الحر

لفتت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، إلى أنّ "الوضع الإعلامي مثل ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي والمالي في درك صعب". وأشارت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "قانون الإعلام بحاجة إلى أسبوعين لصدوره".

صوت لبنان

حدّد ‏ مصرف لبنان سعر التداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني "Sayrafa" على سعر 3850 - 3900 ليرة.

radio orient

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميماً يتعلق بجميع المسافرين القادمين إلى لبنان قبيل إعادة فتح مطار بيروت. ويدعو التعميم المسافرين القادمين إلى التقيد بعدد من الإجراءات من أجل تنظيم العودة.

اذاعة النور

أكد وزير الصحة حمد حسن أن الأمن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضموناً بحكمة ومثالية عبر التعامل بين الدولة والمصرف المركزي علماص أن هناك تأخيراً في الأسابيع الأخيرة ونعمل على دعم الصناعة الدوائية المحلية وعلى المستثمر اللبناني الاستثمار في هذا القطاع.

صوت المدى

بناءً للدعوة المشتركة الموجهة إليه من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.