الديار/علي ضاحي

نقل عن أوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار قولها إنّ الاتصالات جارية لإعادة فتح الحدود بين البلدين ويقودها اللواء عباس ابراهيم المولج بالتنسيق الرسمي والأمني مع الجانب السوري، وأضاف أنّه يبدو هناك ترتيبات مشتركة يجب أن تكون مترافقة ومتزامنة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وتوضح هذه الأوساط أنّ لا تعقيدات سياسية في ملف الحدود البرية، ولا ارتباط عضوياً بين فتح الحدود بملف قانون قيصر أو الالتزام به أو عدمه من قبل الجانب اللبناني، كما رأت الأوساط أيضاً أنّ فيروس "كورونا" هو السبب في الإغلاق وكذلك بقاء تسجيل الإصابات في كل من سوريا ولبنان سيدفع إلى تعاط حذر والخوف من تسرب الفيروس والمصابين بين البلدين.

الديار/هيام عيد

نقلت عن مصدر نيابي بارز توقعه، أن تتبلور صورة اللقاءات والاجتماعات التي تجري بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، إضافةً إلى اتجاهات أُخرى تتعلّق بالدول المانحة وكيفية تقديم المساعدات في القطاعين التربوي والصحي، في الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما وأنّ هناك أجواء عن اتصالات جرت بين مسؤولين لبنانيين والمفوضية الأوروبية في بروكسيل بغية رفع المساعدات التربوية نظراً لما سيشهده القطاع التربوي الرسمي من كثافة الطلاب، تضاف إلى النازحين السوريين، والذين تتكفّل المفوضية بسداد تعليمهم بالكامل.

اللواء / حسن زلغوظ

نقل عن أوساط سياسية بارزة تقديرها أنّ أي قرار إسرائيلي بالمواجهة لن يُتخذ بسرعة لأنّه ستكون له تداعيات، لأنّ تل أبيب تعلم بأنها إذا قامت بحرب على لبنان لن تكون هذه المرّة كسابقاتها، إضافةً إلى تأكيد الأوساط أنّ الحرب مع "حزب الله" ستكون مكلفة، فالقوة النارية عند المقاومة تفوق بكثير القوة النارية لدى دول عربية وحتى أوروبية باعتراف مسؤولين أميركيي، مضيفةً أنّ الموفد الأميركي للأزمة الإيرانية براين هوك قام بجولة في 28 و29 الحالي على عدد من الدول الخليجية وأطلعهم على خطورة الوضع في الشرق الأوسط وضرورة الاستعداد لأي تطوّر قد يحصل.

نداء الوطن/ مايز عبيد

تناول موضوع الظروف المأساويّة التي تعيشها محافظة عكّار والتي تُنذر بأزمة كبيرة وبانفجار اجتماعي غير مسبوق، فلهذا انطلق مخاتير عكّار من فكرة أنّ المخاتير هم صِلة الوصل بين الدولة والمواطن، وأنهم الأكثر احتكاكاً مع الشعب وعلى هذا الأساس، يجدون أنفسهم معنيين بالأزمة القائمة، وأنّ عليهم دوراً يجب أن يؤدّوه تجاه أهلهم وناسهم، وفي ظل فقدان الطوابع وأوراق إخراجات القيد، وتعثّر الكثير من المعاملات، ناهيك عن مشاكل أقلام النفوس، عقد المخاتير اجتماعاً موسّعاً في قاعة بلدية حلبا، وتباحثوا في شؤون الناس وأوضاعهم المعيشية الصعبة، كذلك بحثوا في الأزمات المُتلاحقة، ثم اجتمعوا مع المحافظ عماد اللبكي في مكتبه وطرحوا أمامه مشاكلهم ومعاناتهم. وقال المحافظ لهم: "الشعب هو من انتخبكم لتمثيله لثقته بكم، هذه الصرخة التي تُطلقونها هي حقيقية، وهناك تقصير من الدولة في كلّ لبنان، وفي عكار أكثر من غيرها".