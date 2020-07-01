The guardian

نتنياهو يلمّح إلى تأجيل مخططات ضم المستوطنات في الضفة الغربية

يكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل المضي قدماً في مخطط ضم المستوطنات في الضفة الغربية، المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء، في مواجهة معارضة الفلسطينيين والمجتمع الدولي وأعضاء في حكومته.

وكان نتنياهو قد تعهّد بالبدء بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن اعتباراً من 1 تموز كجزء من خطة سلام وضعتها إدارة دونالد ترامب الأميركية. لكنه ألمح إلى إمكانية تأجيل مخططه الثلاثاء، قائلاً إن محادثات الضم ستستمر "في الأيام المقبلة" مع المسؤولين الأميركيين.

The guardian

الملك البلجيكي يعبّر عن ندمه على الحكم الاستعماري الوحشي

أعرب ملك بلجيكا فيليب عن "أسفه العميق" إزاء أعمال العنف والوحشية التي حصلت خلال حكم بلاده على الكونغو فيما تحتفل جمهورية الكونغو الديمقراطية بالذكرى الستين لاستقلالها.

ووصفت وسائل الإعلام البلجيكية الرسالة الموجهة من الملك فيليب إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، بأنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي يُعرب فيها ملك بلجيكي عن أسفه عن الماضي الاستعماري للبلاد، على الرغم من أن التعابير اللغوية المستخدمة في الرسالة لم تصل إلى حد الاعتذار.

روسيا اليوم

صندوق النقد: حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية ترتفع في الربع الأول وسط الجائحة

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت يوم الثلاثاء، أن حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 61.9 بالمئة في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت الاحتياطيات العالمية مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع العملة الخضراء في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وما زالت حصة الدولار هي الأكبر بين كل العملات، علماً أنه في الربع الرابع من عام 2019 كانت حصة الدولار 60.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات أيضا، أن الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى 11.731 تريليون دولار من 11.824 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.