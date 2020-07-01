الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: قرار التدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ

أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة الحكومة، إلى أن "القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ 3 أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ". وسأل عن "أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه"، وقال: "إن التدقيق المركز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي. ولذلك، يجب السير بالتدقيقين معاً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة". أضاف: "التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة.

وكالة أنباء رويترز

وزارة الخارجية: قطر تتعهد بمساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 100 مليون دولار

قالت وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 100 مليون دولار. وأضافت الوزارة على تويتر أن إجمالي المساعدات القطرية لسوريا بلغ ملياري دولار. وجاء التعهد الجديد في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل عبر الإنترنت حيث تسعى المنظمة الدولية لجمع ما يقرب من 10 مليارات دولار مساعدات لسوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا ترد على الأسد والقوات الروسية والإيرانية

نشر المتحدث باسم الخاريجة الأميركية في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بياناً أكد فيه رد أميركا على كل من الرئيس الأسد والقوات الروسية والإيرانية. وكتب حساب السكرتاريا على "تويتر": "رداً على الأزمة المستمرة التي سببها الأسد والقوات الروسية والإيرانية، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 696 مليون دولار كمساعدة إنسانية إضافية للشعب السوري". وأضاف: "تعطي استراتيجيتنا للأمن القومي الأولوية لهذا الدعم الحاسم للنازحين".

وكالة أنباء شينخوا

أعلى هيئة تشريعية في الصين تتبنى قانوناً لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ وتضيفه لملحق القانون الأساسي

لتبني قانون جمهورية الصين الشعبية حول حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تم تمرير القانون في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد. كما تبنت اللجنة الدائمة للمجلس قراراً لإدراج القانون الجديد في الملحق الثالث للقانون الأساسي لهونغ كونغ.