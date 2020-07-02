المؤسسة الدينية السنّية في دمشق: حين يؤدّي التوحيد إلى التقسيم -ليلى الرفاعي -29/6/2020

قَلَبَت الانتفاضة السورية، التي اندلعت العام 2011 ولاتزال متواصلة، المشهد الإسلامي السنّي للعاصمة دمشق رأساً على عقب. والمفارقة هنا أن كلاً من النظام والمعارضة الإسلامية حقّقا هدفاً ثميناً لهما: النظام، عبر توكيده السيطرة على مؤسسة دينية كانت تتشكّل في السابق من كيانات مُتنافسة ومُتشظية؛ والمؤسسات الدينية الدمشقية، التي لطالما شهدت منازعات وكانت تتكوّن من مؤسسات وأفراد هم الآن في المنفى القسري، حين توحّدت في إطار مؤسسة مُعارضة هي المجلس الإسلامي السوري.

ينحسر النزاع في سورية بالتدريج، ويستعيد النظام سيطرته على معظم المناطق التي خسرها أمام مختلف الفصائل المتمردة. ومع ذلك، لايبدو أنه سيكون لنهاية الأعمال العدائية تأثيرات ملحوظة على محاولات النظام الخاصة بإعادة تشكيل المشهد الديني السنّي في العاصمة. كما ينبغي الانتظار لنرَ أيّاً من الأطراف، النظام أم المعارضة، سينجح في التحكّم بمثل هذا التغيير الجذري في المشهد. إنه تحدٍ عظيم بالفعل لكليهما.

بالنسبة إلى النظام، المسألة الأكثر إلحاحاً هي كيفية تلميع أوراق اعتماده الإسلامية. فإذا ما مال نحو الاعتماد على تصريحات الشخصيات الدينية السنّية الدمشقية التي تُعتبر على نطاق واسع مجرد دُمى، ستبدو استراتيجيته محكوماً عليها بالفشل. أما المعارضة الدينية فسيتعيّن عليها أن تتصدى إلى الكيفية التي قد تخاطر فيها بوضعيتها المتوطّدة حديثاً لتحويلها إلى فاعلية سياسية. والحال أنه مهما كانت المعارضة موحّدة، إلا أنها تنشط في المنفى، فيما استحداث التغيير في سورية يتطلّب تواجد روابط كثيفة مع أطراف في الداخل تتشاطر وإياها نمط التفكير نفسه وتتمتع بنفوذ اقتصادي واجتماعي، خاصة في العاصمة.

أحد الميادين المرشّحة للتحوّل إلى حلبة معركة سياسية هي المجال الديني في محافظة ريف دمشق. إذ إنه الميدان الذي أصبحت فيه كوكبة من رجال الدين قوة ذات شأن، أساساً بفعل اتفاقات المصالحة التي توسّطوا فيها بين النظام وبين مجتمعاتهم المحلية. تعاطف العديد من شخصيات هذه الكوكبة مع المُحتجين ولاحقاً مع المتمردين المسلحين، وبعضها نسج وشائج مع فصائل متمردة. ولذا، تثمّن المعارضة عالياً هؤلاء لكونهم وسطاء يمكن من خلالهم إقامة الصلة مع المجتمعات المحلية السنّية التي شكّلت العمود الفقري للتمرّد. أما النظام فيرمقهم بعين الشك، لكنه حين يضع في الاعتبار موقفهم وسمعتهم الاستقلالية، يُدرك أنه يفعل خيراً إذا ما تودّد إليهم. وبالتالي، وبالنسبة إلى نظام حريص على توطيد سيطرته على الحياة الدينية في العاصمة وضواحيها، وكذا الأمر للمعارضة المنفية المُصمّمة على الحفاظ على روابط مع قاعدتها الشعبية، فإن رجال الدين في المناطق المحيطة بدمشق قد يكونون رصيداً ثميناً.

مخيم الهول واحتمال إعادة إحياء لتنظيم "داعش" -شورش خاني- 29/6/2020

بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في آذار الماضي، وانتهاء سيطرته على الأرض، ظل مخيم الهول في شمال سوريا القلب النابض للتنظيم. ويذكر أن مخيم الهول يأوي حاليا الألاف من اسر تنظيم "داعش". استهدف هذا التنظيم منطقة الهول كونها من المناطق الحدودية التي كان يسهل اختراقها خلال سنوات توسعه. إن احتواء الفكر الداعشى المتنامي داخل مخيم الهول يتطلب أن يقوم المجتمع الدولي والحكومات المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب بالبدء في حوار جاد لإيجاد حل جذري للوضع الراهن في المخيم.

لكن للأسف، لن تتمكن السلطات المحلية من معالجة هذه القضية الشائكة دون الحصول على دعم أوسع. ومن ثم، يتعين على الدول التي تسعى إلى منع عودة "داعش" أن تساعد في تطوير برنامج إعادة التأهيل مع التركيز على البرامج التعليمية والنفسية التي تستهدف النساء والأطفال القاطنون في المخيم. كما يجب استمرار تقديم الدعم العسكري لجهود قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة إرهاب "داعش" وتقديم الدعم المالي اللازم لها لإحكام سيطرتها على المخيم وتوفير الخدمات الأساسية للقاطنين فيه.

وفي حين أدى تفشي وباء كورونا إلى تعطيل العديد من المشروعات الدولية التي تستهدف المخيم، إلا أن الوضع في المخيم لا يمكن تجاهله. وإذا لم يتم معالجة هذا الوضع المتردي للمخيم وإحكام السيطرة عليه من خلال بذل جهود مشتركة بين الإدارة الذاتية والمجتمع الدولي، فمن المؤكد أن "داعش" سوف يرتفع مرة أخرى من داخل المخيم، وسيصبح أقوى وأكثر انتشاراً من ذي قبل.