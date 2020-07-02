TL

ماذا بعد ؟وما هي قدرة اللبناني على التحمل في ظل كل السيناريوهات السوداوية التي باتت تظلل حياته اليومية ؟

فالدولار يواصل تحليقه في السوق السوداء وعجز عن لجم جنونه ‏المترافق مع جنون الاسعار وتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية. وربطة الخبز رسميا اليوم بـ2000 ليرة ولبنان مهدد بالعتمة بسبب نفاذ مادة المازوت والفيول.

المنار

لم يجرؤ الصهاينة على ضم الضفة، فأجلوا المشروع دون الغائه، ليس خوفا من حلفائهم العرب، بل لان الضفة وكل فلسطين تضم رجالا قادرين على ارباك العدو، والضم الى سجل خيباته خيبة جديدة. والامل ان لا يخيب القادة الفلسطينيون آمال شعبهم والشعوب المناصرة لقضيتهم

nbn

كل الدروب مقفلة .... والعتمة تملأ الدنيا.

يكاد يكون المطار هو نقطة الضوء الوحيدة التي تبعث على التفاؤل اليوم بعدما فتح ذراعيه لإستقبال زوار لبنان.

من دون تأشيرات فرضت المطالب المعيشية نفسها على الداخل دفعة واحدة خلال الساعات الماضية.

mtv

الارض تموج تحت غضب الناس الذين تداعوا الى الطرقات رافضين سلبهم مدخراتهم وفرص عملهم و إذلالهم وسلبهم رغيفهم ودواءهم. في هذه الأجواء، رفعت كل قيود التعبئة العامة وصار التنقل متاحا ليلا نهارا، وفي السياق فتح مطار بيروت أمام الملاحة، لكن اليوم الأول شهد فوضى عارمة ورفع القادمون الصوت اعتراضا على كلفة مادية مزدوجة لفحوصات الـPCR.

NTV

فتح المطار فكان الدولار أول المحلقين مستقبلا الزوار في السوق الحرة على ثمانية آلاف ليرة مع حسومات عند الشراء سوق سوداء طائرة وسوق أكثر سوادا على الأرض، بلغ تداول دولارها تسعة آلاف وما فوق وقد ودع االلبنانيون الرقم "ألف وخمسة" في العملة واللقمة معا عندما قفز رغيفهم إلى سعر ألفي ليرة بقرار من خارج مجلس الوزراء اتخذه وزير الاقتصاد راوول نعمة.

OTV

عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه السادس عشر مع الصندوق، بمشاركة حاكم مصرف لبنان وفريق من البنك المركزي. وتناول البحث اليوم كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت، على ان تستكمل المشاورات الاسبوع المقبل.

LBC

قالتها زينة عكر أمام مجموعة من الصحافيين: "المجتمع الدولي اقفل ابوابه امام حكومة حسان دياب، والقرار سياسي حتى لو أن الجهات الخارجية تربط المساعدات بالاصلاحات"، لتختم: "علينا السير بخطى الخطة المالية وتنفيذ الاصلاحات كمدخل اساسي لاكمال المفاوضات".

الميادين

أعلنت الرئاسة الايرانية، ان "بيان ​اللقاء الثلاثي​ الافتراضي بين رؤساء إيران و​تركيا​ و​روسيا​، اليوم، ضمن مسار ​أستانا​ حول ​الأزمة السورية​، أكد على وحدة ​الأراضي السورية​ ورفض مبادرات الحكم الذاتي"، موضحة "رفض كل المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بحجة محاربة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وتصميم الدول الضامنة على مواجهة خطط الانفصاليين التي تهدف إلى تقويض سيادة ​سوريا​ وسلامتها الإقليمية وتهديد ​الأمن​ القومي للدول المجاورة".

الجزيرة

أعتبر ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، انه "عندما كانت ​روسيا​ بداخل G7 كانت تجلب المشاكل، وهم الآن خارجها لكنهم لا يزالون يمثلون خطرا علينا، ويجب علينا أن نتحاور مع الروس، فالرئيس ​دونالد ترامب​ هو الذي يقرر من هم الذين سيكونون ضيوفا في القمة، والقرار يعود له وأنا بالطبع سأترك له البت في الأمر، غير أنني واثق بأن علينا أن نتواصل أكثر مع روسيا".

العربية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال حضوره القمة الافتراضية الثلاثية مع الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والإيراني ​حسن روحاني​ أن "​أنقرة​ ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على وحدة ​الأراضي السورية​، و​تركيا​ ترغب في أن يعم ​الأمن​ والنظام في ​سوريا​، بأسرع وقت، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وللتوصل لحل طويل الأمد للصراع فيها".