لبنان الحر

اعتبر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ان تنفيذ نفق ​بيروت​- ​البقاع​ بطريقة الــ B.O.T او بالشراكة مع ​القطاع الخاص​، من اهم المشاريع الإنمائية لتفعيل المواصلات بين بيروت و​الساحل اللبناني​ والبقاع، وحل أزمات عدة مثل السكن والترانزيت وغيرها من القطاعات الإنتاجية مثل ​الزراعة​ و​الصناعة​ في البلاد.

صوت لبنان

وجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر صفحته على "فايسبوك" رسالة الى اللبنانيّين عن تردّي الوضع المعيشي وعجز الحكومة عن تأمين الحلول المناسبة فقال: "وصلنا الى المكان الذي كنا نخشى منه ولا شيء يوقف الانهيار على كل المستويات، لافتا الى أننا في حالة هبوط كامل وهو ما تخوّفنا منه منذ اللحظة الاولى، خوف على الكهرباء والانترنت والسلع ولا احد يأخذ تدابير لإنقاذ لبنان".

radio orient

أشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى أن "الأزمة التي نشهدها اليوم في لبنان هي نتاج سنوات طويلة من النظام الريعي وتراكمات للسياسات الاقتصادية المنتهجة منذ عقود وخاصة في ظل الحصار المفروض على دول محور الممانعة".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل بعد إجتماع الكتلة اليوم الأربعاء في عين التينة، إلى أن "تاريخ الأول من تموز ترجمة عملية لصفقة القرن ويجب أن تكون محطّة للبنانيين وكل العرب من أجل ترتيب أولوياتهم لمجابهة الأخطار".

صوت المدى

لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في ​مؤتمر​ صحافي في ​مجلس النواب​، لإعلان ​تقرير​ لجنة تقصّي الحقائق، إلى أنّ "أكثر من شائعة أُطلقت حتّى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها، وآخرها أنّني استقلت وها أنا أمامكم فلا أَهرب من مسؤوليّاتي، وأنا من مدرسة وطنيّة لا تستقيل؛ كما أنّني لا أُشخصن الملفات".