ذكر موقع "واللا" أنه على خلفية التصريحات الإسرائيلية حول مخطط الضم، ستُعقد ا مداولات أمنية إسرائيلية، بمشاركة شعبة العمليات وشعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقتين الوسطى والجنوبية، حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، "بهدف دراسة تغييرات واتخاذ قرارات بموجبها بشأن تعزيز قوات أو رفع مستوى الجهوزية". وحسب "واللا"، فإن "التخوف الأساسي في الجيش الإسرائيلي هو أن تتجه الأمور إلى اشتعال ميداني سريع للأحداث، وأن ينجر أحد الجانبين، الإسرائيلي أو الفلسطيني، إلى رد فعل غير تناسبي، ثم يتدهور الوضع".

أوصى تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بأن ترجئ الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية. كما اعتبر التقرير، الذي أعده رئيس المعهد السابق والسفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي، عوديد عيران، والسفير السابق لدى ألمانيا، شمعون شتاين، أنه ليس بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يلحق بإسرائيل ضررا ملموسا، يجعلها تتراجع عن مخطط الضم.وتوقع الدبلوماسيان الإسرائيليان أن ضما إسرائيليا، كبيرا أو صغيرا، لمناطق في الضفة، "ستتبعه موجة ردود فعل سلبية في أوروبا، ستعمق القطيعة بين القيادة السياسية في إسرائيل وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". وخلص إلى احتمال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى استئناف الحوار العابر للأطلسي بما يتعلق بمجموعة من المواضيع وبينها الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، الأمر الذي "يستوجب تطرقا إسرائيليا للعامل الأوروبي، عدا حسابات الأضرار.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن "خطة ترامب" جيدة وتخلق معادلة جدية ومسؤولة ومتوزانة، التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الوضع الإقليمي وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين. وأضاف الوزير الإسرائيلي "يجب السعي لتحريك الخطة وتطبيقها من خلال الاستعانة وجلب أكبر عدد من الشركاء"، لكن بعيدا عن الشركاء الإقليميين، مثل الدول العربية والخليجية،

قال وزير الطاقة الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، يوفال شتاينتس، إن تطبيق خطة بسط إسرائيل لسيادتها على أجزاء من الضفة الغربية "سيتم خلال الأشهر القادمة".

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن "المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطبيق (السيادة) على مستوطنات الضفة، وحتى ذلك الحين ستبلور القيادة السياسية موقفها".

قال وزير الخارجية الفرنسية، جان أيف لو دريان، إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب. و"ندرس ردا فرنسيا وتحركا مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدما في عملية الضم".