طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي بمحاسبة واشنطن على انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وأن تعوض بلاده عن الضرر الناتج من خطوتها "غير القانونية".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستضع قواعد للتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، وجاء ذلك عقب تصريح له قال فيه إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

كشفت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية ضخمة من مخدرات الأمفيتامين، تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم "داعش"، لبيعها في أوروبا وتمويل عملياته هناك,وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو بجنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 تموز لبحث موضوع تركيا، واشار الى "فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى".

قال السفير التركي لدى باريس، إسماعيل، حقي موسى، إن فرنسا أبلغت "الناتو" بأنها ستعلق مشاركتها في مهمة المراقبة البحرية في المتوسط. واعتبر ان تعليق باريس مشاركتها في المهمة جاء بعد صدور نتائج تحقيق أجراه حلف شمال الأطلسي، في واقعة بين سفن فرنسية وتركية بما لا يدعم مزاعم فرنسا.