أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، عن بدء عملية عسكرية على أهداف لـ "أنصار الله" وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده أحرزت تقدما وتطورا كبيرا في أزمة "سد النهضة" بعد عقد جلسة مجلس الأمن حول هذا الشأن، موضحا ان بلاده تقدمت بمشروع قرار الى المجلس حول الامر. وقال إن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، سيزيد من التوتر، ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات. وأن عدم الاتفاق سيعرض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة.

حذر مفتي الديار المصرية شوقي علام من تهديد الأمن المائي المصري ومن تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"، موضحا أن هذا الأمر سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في استئناف الإنتاج ولا صحة لشائعات حول تقسيم الإيرادات بين الأقاليم.

أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن النافذ لمدة 18 سنة على رجل الأعمال علي حداد، وبـ12 سنة حبساً نافذاً ضد رئيسي الحكومة السابقين.