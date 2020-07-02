النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر سياسية قولها انه وفي ازمات اقل خطورة من الوضع الحالي في لبنان كانت بعض الدول الصديقة والشقيقة ترسل موفداً أو مبعوثاً لافراج البلد من أزمة من خلال مبادرات، ولكن حتى الآن ليس في الأفق ما يوحي بأية مبادرة لانقاذه وانتشاله من كابوسه.

نداء الوطن/ الان سركيس

أشار إلى أن كلمات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "فلوا والباقي علينا" تتردد في الأروقة السياسية حول معانيها وما اذا كانت هناك رسائل مبطنة من وراء اطلاقها وقال: أن جعجع خلع ثوب المهادنة الذي كان قد إرتداه واطلق معركة التغيير الحكومي بعد الفشل في معالجة الملفات الحالية في حين ان القراءة بين سطور كلماته الثلاث تدل عن ان هناك معركة قد تفتح قريباً لاسقاط الحكومة حين ستكون القوات في طليعة التحركات الشعبية المنظمة.

الجمهورية/ جوني منير

وصف الوضع في لبنان بأنه يسير في شكل مواز لما هو حاصل في سوريا، مضيفاً ان المشهد الاقتصادي والمالي قائم لا بل شديد السواء بعدما تراجعت قيمة العملة الوطنية الى أكثر من 80 في المائة امام الدولار الأميركي. ودعا الى الانتظار حتى الشتاء المقبل مع تصاعد ضغوط ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران وهو ما يعني توقع رفع واشنطن مستوى الضغوط الى الحد الاقصى لتقييد الايرادات المالية لايران ولخنقها اكثر داخل ايران وخارجها بغية دفعها الى التفاوض على إيقافيه شاملة يبدو ترامب في حاجة ماسة اليها.

اللواء/ عمر البردان

استبعد وجود اية مبادرة من جانب الدول العربية والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان بهدف اخراجه من ازماته، طالما لم ينفذ ما هو مطلوب منه وطالما السلطة في لبنان لا تقوم بما هو مطلوب منها واصفاً الوضع في لبنان بأنه بالغ الصعوبة.