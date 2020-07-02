The New York Times

شرطة هونغ كونغ تقوم باعتقالات أولية بموجب قانون الأمن القومي الجديد ببكين

أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها اعتقلت رجلًا كان يحمل "علم استقلال" هونغ كونغ، ليصبح أول شخص يتم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة.

وكتبت الشرطة على تويتر إلى جانب صورة الرجل والعلم "لقد اعتقل رجل لأنه حمل علم (استقلال هونغ كونغ) بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد"، وأضافت "هذا أول توقيف يتم منذ دخول القانون حيز التنفيذ".

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني، ويأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية.

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء القانون الذي يتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والارهاب والتآمر مع قوى أجنبية.

Ynet

فرنسا: ضم الضفة الغربية "لا يمكن تركه دون عواقب"

قال وزير الخارجية الفرنسية، جان أيف لو دريان، إنّ ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب.

وأضاف لو دريان "ندرس ردًا فرنسيًا وتحركًا مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدما في عملية الضم".

وتابع قائلا: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

وشهدت عدة مدن فرنسية، أبرزها العاصمة باريس، يوم السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

روسيا اليوم

التحالف العربي بقيادة السعودية يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية. وقال التحالف العربي إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرًا صحفياً لاحقًا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.

ونشر التحالف مقطع فيديو كشف فيه عن كمية أسلحة قال إنها إيرانية، والتي ضبطتها القوات المشتركة على متن "دهو" مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للحوثيين. وكانت القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت عن عمليتين نوعيتين بتاريخ 17 نيسان 2020 و24 حزيران 2020، ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها لحوثيين في اليمن. وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 نيسان 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن "دهو" قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.