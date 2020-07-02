الوكالة الوطنية للإعلام

تقرير مستشفى الحريري: وفاة واحدة و11 إصابة و12 حالة مشتبه بإصابتها وحالتان حرجتان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، وتبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة. وجاء في التقرير: "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 613 فحصاً. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12. عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة:. مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

وكالة أنباء رويترز

بوتين يدعو تركيا وإيران للمساعدة في الترويج للحوار في سوريا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني يوم الأربعاء بأنّ هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا. كما أبلغ بوتين أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر عبر رابط فيديو بأن بؤرا للإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا. وقال بوتين ”يتعيّن الترويج بفاعلية لحوار يشمل الجميع في سوريا ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على اللقاء وبدء حوار مباشر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأن "الجبان لا يقارع الحجة بالحجة، نحن مشروع شهادة في سبيل هذا الوطن والموت لا يخيفنا". جاءت تصريحات سعيد خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بقصر قرطاج. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والاستحقاقات المنتظرة لتحقيق تطلعات الشعب، بحسب قناة "نسمة" التونسية. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة عند الاختلاف، مؤكدا الاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول: قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يدعم ممارسة مبدأ "دولة واحدة، نظامان"

قال مسؤول صيني إنّ قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سوف يساعد في ممارسة مبدأ "دولة واحدة، نظامان" بثبات وإلى مدى بعيد. فقد صرّح تشانغ شياو مينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة في مؤتمر صحفي، إنّ هذا القانون الجديد يتماشى تماماً مع مبدأ "دولة واحدة، نظامان" ويجمع بشكل جيد بين مبدأ "دولة واحدة، نظامان" واحترام الاختلافات بين "النظامين". وأضاف تشانغ أنّ هذا القانون يهدف إلى حد ما، إلى تصحيح الانحرافات البعيدة عن المسار الصحيح لمبدأ "دولة واحدة، نظامان" في هونغ كونغ. وقال تشانغ "لا أحد يعتز بمبدأ 'دولة واحدة، نظامان' أكثر منا ولا يفهم أي شخص جوهره الحقيقي أفضل منا"، مشيراً إلى أنّه ليس هناك أي دولة ستتجاهل الجرائم المتكررة التي تعرّض أمنها للخطر.