نداء الوطن 29/6/2020

أرتور في طريقه إلى جوفينتوس

كشفت تقارير صحافيّة إيطالية وإسبانيّة أنّ البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة، وصل إلى تورينو لإجراء الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى جوفينتوس ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني ميراليم بيانتش إلى النادي الكاتالوني.

روبن يعود إلى فريق بداياته

سيعود النجم الهولندي الدولي السابق آريين روبن، الذي وضع حدّاً لمسيرته الكرويّة في تموز 2019، إلى الملاعب عن 26 عاماً من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته غرونينغن. وكشف غرو نينغن أنّ روبن "يتمرّن منذ أسابيع من أجل أن يكون جزءاً من الفريق الأول لغرونينغن عندما ينطلق موسم 2020-2021".

اللواء 30/6/2020

الألماني غوميز يطوي صفحة عامرة بالألقاب

قرر المهاجم الدولي السابق ماريو غوميز، الاعتزال، بعد تسجيله لهدف الأحد، في خسارة فريقه شتوتغارت 3-1 أمام دارمشتاد، بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم. وساهم المهاجم البالغ عمره 34 عاماً بتأهل فريقه مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد، باحتلال الفريق المركز الثاني خلف أرمينيا بيليفيلد بطل الدرجة الثانية.

الجمهورية 1/7/2020

إصابة جوردان ودينويدي بــ" كورونا"

كشف لاعبا بروكلين نتس، دياندري جوردان وسبنسر دينويدي، عن إصابتهما بفيروس كورونا، قبل شهر من استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

خلط أوراق قبل انطلاق موسم فورمولا1

يبقى هدف سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاملتون، ثابتاً من دون تغيير مع انطلاق موسم بطولة العالم فورمولا1 للسيارات، في النمسا الأسبوع المقبل، بعد 4 أشهر من الموعد المخطط لضربة البداية بسبب جائحة "كوفيد19" وستقام المنافسات في أجواء مختلفة تماماً.