TL

في لبنان الجدالات والسجالات تبدو على كل الملفات وفي كل المشكلات وحتى على الإصلاحات إلى أن أصبحت السجالات هي المشكلات وآخرها على ال FORENSIC AUDIT "التدقيق المحاسبي المركز" المتمسك به رئيس الجمهورية العماد عون بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا الثلاثاء فيما وزير المال غازي وزني يعارض المسألة بشدة وإلى حد سؤال الجهة التي يمثل عن مدى ارتباط شركة كرول للمحاسبة المركزة بالعدو الإسرائيلي في حال "تبينت" علامات ارتباط...

المنار

بحبر واضح ولغة صريحة ومبسطة، كان رد رئيس الحكومة حسان دياب على الرسائل المكتوبة بحبر سري كما وصفها، على الممارسات الدبلوماسية المرمزة والمشفرة، وعلى المخططات التي تحاك، وعلى أوامر العمليات.. لم يفتتح الرئيس دياب بكلمته اليوم الجلسة الحكومية فحسب، بل افتتح مرحلة جديدة، محاصراً محاصري الحكومة المحليين منهم والدوليين، متوجهاً خطوة ضرورية نحو الخيارات العديدة، والأوراق الكثيرة التي سيكتب عليها رسائله كما قال.

nbn

الرئيس سعد الحريري نفى أن تكون أي جهة قد تواصلت معه للعودة إلى السراي، لافتاً من جهة أخرى إلى أنه لولا عناد الرئيس بري لدرس الأرقام في مجلس النواب لم نكن لنصل إلى هذه الأرقام وشدد الحريري أن ما قام به الرئيس بري هو الصح. على خط التواصل بين القوى السياسية رصدت اليوم زيارة مطولة وصفت أجواؤها بالجيدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عين التينة.

mtv

أما العلاجات الحكومية ورغم الاجتماعات الماراتونية والمكثفة واجتماع مجلس الوزراء اليوم، فلا ترقى إلى مستوى العلاج الجذري للملفات المشكو منها: لا قرار بالنسبة الى لجم سعر الدولار، اللهم إلا التدابير الدفترية النظرية التي يكذبها تفلت السوق السوداء وقد تجاوز سعره العشرة آلاف ليرة.

NTV

حكومة حسان دياب لم تصل إلى آخر السطر وهي باقية ما بقي العهد وشروط البقاء مرهونة بإصلاحات لم توضع بعد على أول السطر، وهي إصلاحات أصبحت بنداً رئيساً في مفاوضات صندوق النقد الدولي بعد شرط التوافق اللبناني اللبناني المعلق على حبل الخلاف بالأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي.

OTV

داخل مجلس الوزراء، مواقف عالية النبرة لرئيس الحكومة حسان دياب. أما في الخارج، فحركة سياسية لافتة، أبرز محطاتها لقاء بري-باسيل واجتماع الحريري-الفرزلي، ثم الدردشة الإعلامية التي أجراها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

LBC

هناك أوضاع اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة... الناس همهم في المواد الغذائية وفي الخشية من انقطاعها... أصحاب المتاجر بين انقطاع السلع وإخفائها لرفع أسعارها... الدولار يتدلل بين المصارف والصيارفة ونادراً ما يصل إلى يد المواطن... الناس لا يسألون فقط عن المواد الغذائية بل عن المازوت وعن تقنين الكهرباء وعن الخشية على خدمات الإنترنت، اما القطاعات، من تجارية وسياحية، فحدث ولا حرج.

الميادين

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ تشاو لي جيان، معارضة بلاده لتصريحات رئيس الوزراء البريطانى ​بوريس جونسون​، "بمنح الحق لسكان منطقة ​هونغ كونغ​ الإدارية الخاصة بالعمل فى ​المملكة المتحدة​ والحصول على جنسيتها". داعياً إلى "التوقف عن استخدام قضايا هونغ كونغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

الجزيرة

أشار ​وزير الخارجية​ الألماني ​هايكو ماس​، إلى أنه "ينبغي ألا نراقب الحرب في ​ليبيا​ من بعيد"، مشدداً على ضرورة "الرجوع لطاولة المفاوضات 5+5، والأيام القادمة ستشهد تنسيقاً بين الدول بشأن الملف الليبي".

العربية

اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن وقوع حادث في إحدى مخازن مفاعل نطنز النووية فجر اليوم الخميس.

وأكد المتحدث باسم المنظمة بأن الحادث وقع في إحدى المخازن التي كانت قيد الإنشاء، ولم يتسبب بأي خسارة مادية أو بشرية.