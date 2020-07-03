لبنان الحر

عرض البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، مع زواره في ​الديمان​ شؤوناً إعلامية وتربوية، فاستقبل وفداً إعلامياً من بعض المواقع الإلكترونية. وأطلع الوفد البطريرك الراعي على نشاطاته، موضحاً "التزامه الاستقلالية والموضوعية والدقة في نشر ​الأخبار​، بعيداً عن الابتذال، ولغة التجريح أو الشتيمة.

صوت لبنان

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ على رأس وفد، وتم البحث في الأوضاع العامة. وعرض فهمي مع ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، شؤوناً ادارية وإنمائية وخدماتية تتعلق بمنطقة الشمال.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​إيلي الفرزلي​ في ​بيت الوسط​، وتناول البحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد​​​​​​.

اذاعة النور

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ​حمد حسن​، في مؤتمر صحافي، عن الخطوات المتخذة لتطوير مستقبل ​القطاع الصحي​ العام، في حضور رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ وعميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الدكتور بيار يارد ومديري ​المستشفيات الحكومية​. كما أعلن عن عقد شراكة مع الجامعة اللبنانية - كلية الطب ينص على تدريب طلاب الجامعة في المستشفيات الحكومية.

صوت المدى

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في مستهل حديثه في ​مجلس الوزراء​ إلى أن "هناك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات المنطقة"، مشيراً إلى أن "لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة ويطالبوننا بالإصلاح وفي المقابل يمنحون حماية للفساد وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الأموال المنهوبة".