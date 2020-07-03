نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صحة "المزاعم" بشأن تشويش سفن تركية على نظيراتها الفرنسية في البحر المتوسط. وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إن بلاده أثبتت بالتقارير والوثائق عدم صحة تلك المزاعم، داعياً فرنسا إلى الاعتذار.

حذرت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني من "إعادة النظر باستراتيجية المواجهة" مع أميركا وإسرائيل، في حال تجاوزتا الخطوط الحمراء، واستهدفتا المصالح القومية الإيرانية. وجاء تقرير الوكالة تعليقاً على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد بأن الحادث في إحدى وحدات محطة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم، وانفجار مخازن الغاز في إحدى منشآت وزارة الدفاع في منطقة بارشين شرق طهران الأحد الماضي، ناجم عن هجمات إلكترونية إسرائيلية.

نشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران وأشارت إلى اندلاع حريق في وحدة الأوكسيجين.

أقرت الحكومة الهندية صفقة لشراء 33 طائرة روسية مقاتلة وتحديث 59 أخرى، لتعزيز قوتها الجوية في ظل التوتر الحاصل على الحدود مع الصين.

أصدر تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بياناً عقب إطلاعهما على اتفاق مزعوم بين روسيا وحركة "طالبان" الأفغانية. وجاء في البيان: "حماية قوات الجيش هدف أساسي للمخابرات... وأي تقارير عن تهديدات تحدق بجنودنا يجب تتبعها بلا كلل". و"ستتم خدمة قواتنا المسلحة بشكل أفضل حين يقضي الرئيس ترامب وقتاً أكبر في قراءة إحاطاته اليومية ووقتاً أقل في التخطيط للعروض العسكرية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتم إبلاغه بتقارير مخابراتية تزعم بأن روسيا دفعت أموالاً لحركة "طالبان" لقتل جنود أميركيين في أفغانستان. وأن "الكثير من مسؤولي المخابرات لم يعتقدوا بحدوث هذا الشيء".

وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في طلب ألمانيا منع مقاضاتها أمام محكمة أميركية، في قضية ضغط الحكومة النازية على سماسرة تحف بيعت لبرلين بالإكراه في الثلاثينات.

رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم.

استأنفت الحكومة الفنزويلية قرار قاض بريطاني اعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" للبلاد، كونه يحول دون استعادة كاراكاس 31 طناً من الذهب مودعة في "بنك إنجلترا". وكتب القاضي البريطاني نايجل تير في قراره الصادر بعد أسبوع من انتهاء جلسات استماع امتدت 4 أيام، أن "الحكومة البريطانية تعترف بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة لفنزويلا" و"بموجب مبدأ +صوت واحد+ ينبغي أن تقبل المحكمة هذا الإعلان بلا لبس".

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم 6 كانون الأول المقبل.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها قامت بأكبر عملياتها على الإطلاق حيث قبضت على مجرمين "عتاة"، وأحبطت آلاف المؤامرات بما فيها خطط قتل، وذلك بعد اختراقها خدمة اتصالات يستخدمها المجرمون. وقالت إن "فك الشيفرة المستخدمة في منصة (إنغرو تشات)، التي وفرت للمجرمين خدمة تراسل فورية عبر الهاتف، وكانوا يستخدمونها لتنسيق أنشطتهم، مكنت المحققين بأنحاء البلاد من القيام بنحو 750 عملية ضبط".

انتشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابطاً في الشرطة الأميركية بمطار ميامي، يلكم امرأة من ذوي البشرة السمراء في وجهها، قبل أن يمسك بها ويدفعها إلى الأرض. وسمعت تقول له: "ماذا ستفعل؟" بينما تقترب منه، ليقوم على الفور بتسديد لكمة في وجهها قبل دفعها إلى الأرض واعتقالها ويقول الضابط إن المرأة "ضربته بالرأس" بعد تدخل ضابط ثان.

اتهم رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، جهات خارجية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عقب مقتل فنان ثوري، وذلك في أول تعليق له على هذه الأحداث التي أوقعت 81 قتيلاً على الأقل.