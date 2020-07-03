أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، مقتل ضابطي استخبارات في محافظة صلاح الدين شمالي العراق بعبوة ناسفة انفجرت اليوم على طريق كانا يؤديان واجب استطلاع دوري لتعقب خلايا داعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، إن مدينة الموصل سقطت في العاشر من حزيران 2014 بيد تنظيم "داعش"، بمؤامرة داخل الجيش العراقي.

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين المعتقل منذ عام 2003 المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر سابقاً.

أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عن استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين في صنعاء.

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة وبحثا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق "بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين". وناقشا أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح إلى موسكو، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده وقال فتحى المريمي مستشار صالح إن لزيارة المستشار عقيلة صالح لموسكو ثلاثة مسارات دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

أكد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن وضوح المسار السياسي في ليبيا هو ما سيبعد البلاد عن الخيار العسكري. وأشار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى "ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في المناطق، التي كانت تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر في ضواحي العاصمة طرابلس "تمثل صدمة شديدة لجميع الليبيين، ولا بد

من تقديم الجناة إلى العدالة".

اعتبر المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد طيار محمد قنونو، أن قواتهم "أجبرت دولاً كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي.

ذكرت مواقع عسكرية مصرية وروسية، أن القاهرة طلبت من موسكو تسريع عمليات تسليم أنظمة الدفاع الساحلية "باستيون" على خلفية توتر الأوضاع في ليبيا قرب السواحل المصرية.

أعلنت وسائل الإعلام المصرية مصرع أيمن سالم لافي، نجل سالم لافي الذي تعاون مع الجيش في القبض على عدد من العناصر الإرهابية في سيناء. وأن الشاب ينتمي لقبيلة الترابين الشهيرة في سيناء، حيث توفي إثر حادث سير بطريق الإسماعيلية اليوم.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية يبرز "الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979".

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقريراً تحدثت فيه عن مخاوف بشأن أمن الدبلوماسيين الأميركيين في السعودية. وأضافت أن العشرات من موظفي السفارة أصيبوا بـ"كوفيد-19" الشهر الماضي، وتم عزل أكثر من 20 آخرين، بعد أن أصبح شواء عيد الميلاد ناقلاً محتملاً لانتشار للفيروس، مشيرة إلى وفاة سائق سوداني لكبار الدبلوماسيين.

يبدأ القضاء التركي، محاكمة 20 متهماً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده العامة في مدينة اسطنبول عام 2018. وأعدت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستتسلم اليوم من فرنسا رفات 24 من شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي. وقال تبون إن هذا الرفات مضى على تواجده 170 سنة بمتحف باريس، وسيصل خلال الساعات القادمة على متن طائرة Hercules C-130، ترافقها ثلاث مقاتلات "سوخوي-30".

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حفل لتقليد الرتب وتقليد الأوسمة لضباط الجيش، بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال ورفّع تبون الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري لرتبة فريق أول، وهي رتبة جديدة تمنح لأول مرة في تاريخ الجيش الجزائري..

طالبت جمعيات ونقابات وعائلة الضحية القاصر المغربي إلياس الطاهري، الذي قتل على يد الشرطة بإسبانيا، بضرورة فتح تحقيق عاجل في القضية، خلال وقفة في ذكرى مقتله أمام محكمة ألميريا. واعتصمت تنظيمات يسارية إسبانية، بشكل رمزي أمام مبنى المحكمة، للتنديد بالجريمة التي راح ضحيتها الشاب المغربي داخل مركز للأحداث بجنوب الجارة الشمالية.