النهار/ وجدي العريضي

اعتبر أن ما جرى في دارة السفير السعودي وليد البخاري إلى أن هناك استطلاعاً سعودياً يقوده سفير المملكة بغية حبس نبض المسؤولين اللبنانيين وما يمكن أن تقدم عليه الرياض في هذه الظروف باعتبار أنها لن تسمح بانهيار لبنان اقتصادياً وهي التي عوّمته ودعمته منذ العام 1975. ونقل عن النائب مروان حماده قوله إنه قد يصار من خلال دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى عقد مؤتمر فرساي في العام 1920 يوم أعلن لبنان الكبير، وهذا المؤتمر قد يكون للحفاظ على هذا اللبنان الكبير.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبر أن التحرك الديبلوماسي الذي انطلق سعودياً في اتجاه الداخل وسفراء الدول الداعمة للبنان إنما يؤشر للبنانيين أن البلد غير متروك لمصيره على رغم التشدد بوجوب أن يقوم لبنان بالإصلاحات التي يتعين عليه القيام بها من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. وقالت هناك بعد سياسي لا يمكن تجاهله في الحركة الديبلوماسية على خلفية أن لا المملكة السعودية أو الولايات المتحدة وحلفائها سيتركون لبنان.

نداء الوطن/ كلير شكر

استبعدت حصول أية استقالة للحكومة أو أي تغيير حكومي أو تعديل وزاري وقالت إن موقف "حزب الله حيال الحكومة هو أن الحكومة باقية ولا مكان لسيناريوات بديلة.

الأخبار/ ميسم رزق

رأى أن الحكومة باقية، وأن التمسك بها هو قرار حاسم بالنسبة إلى الفريق الموجود حالياً في السلطة وتحديداً "حزب الله" وحركة أمل ومعهما النائب سليمان فرنجية. ولفتت إلى أن السعودية تسوق لحكومة انتقالية تجري انتخابات نيابية مبكرة.