The Guardian

ترامب "غائب كرئيس" وسط تفشي الوباء بحسب المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية

قال وزير الدفاع السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا يوم الأربعاء إن دونالد ترامب متغيّب من منصبه القيادي في وقت يتوجب عليه العمل لإخراج البلد من المأزق الذي يواجهه بسبب تفشي فيروس كورونا.

أصبح ليون بانيتا، الذي خدم في وظائف مختلفة في ظل ولايات تسعة رؤساء أميركيين، أحدث شخصية عامة بارزة تتهم ترامب بالاستسلام فعلياً للفيروس والتخلي عن الأميركين وتركهم لمواجهة مصيرهم، مستخدماً مصطلحاً عسكرياً هو"AWOL" الذي يعني الغياب دون إجازة.

وقال بانيتا إن كبير خبراء الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي حذر من أن أميركا قد تسجّل 100 ألف حالة جديدة في اليوم، وهو ضعف المعدل الحالي.

"لكن الرئيس، وبدلاً من عمله على صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الأزمة، لجأ ببساطة للتغريد حول أعمال التخريب وأمور أخرى لتحويل الأنظار عن الأزمة".

وأضاف: "لدينا رئيس غير مستعد للقيام بما هو ضروري لقيادة هذا البلد في وقت الأزمات الكبرى. لم يسبق لي أن عرفت رئيساً تجنّب هذه المسؤولية ".

The Guardian

المحكمة العليا البريطانية ترفض السماح لمادورو باستعمال مليار دولار موجود على شكل سبائك ذهبية في خزنات بريطانية

رفضت محكمة بريطانية منح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على مليار دولار (799 مليون جنيه استرليني) من السبائك الذهبية التي تحتفظ بها فنزويلا في خزائن بنك إنكلترا، معتبرة بأن حكومة المملكة المتحدة "اعترفت بشكل لا لبس فيه" بمنافسه خوان جوايدو كرئيس.

اتخذ البنك المركزي الفنزويلي الذي تم تعيين مجلس إدارته من قبل مادورو الإجراءات القانونية المناسبة بعد أن رُفض طلبه بالإفراج عن الذهب لنقل عائداته إلى الأمم المتحدة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وقد جادلت فنزويلاً بأن هذا الاعتراف البريطاني بشرعية غوايدو بعد أن أعلن الأخير نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد لا أهمية له لأن الوزراء لم يسحبوا أوراق الاعتماد الدبلوماسية من الدبلوماسيين الفنزويليين المعينين في لندن من قبل حكومة مادورو كما أن المملكة المتحدة كان لها سفيرها الخاص في كاراكاس.

وحكم القاضي جاستر تيري، قاضي المحكمة التجارية، يوم الخميس بأن مصرف فنزويلا المركزي المرتبط بمادورو لا يحق له التقدم بهذا الطلب.

روسيا اليوم

روسيا: "إس – 500" قادرة على ضرب الصواريخ في الفضاء

أكد قائد القوات الفضائية الجوية الروسية، الجنرال سيرغي سوروفكين، أن صواريخ "إس – 500" قادرة على ضرب الصواريخ فرط الصوتية في الفضاء.

وأضاف في مقابلة مع قناة "النجمة الحمراء": "الخصائص المنصوص عليها في نظام الدفاع الجوي "إأس – 500"، تمكّنه من اعتراض وإسقاط أهداف تفوق سرعتها الصوت".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى قدرتها على معالجة الأهداف الديناميكية والقذائف المسيرة... لا نظير لهذه الصواريخ في العالم".

وسبق لنائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن أعلن في فبراير الماضي، أن "المنظومة حين تكون جاهزة فإنها ستسلّم للجيش الروسي لتدخل الخدمة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية العام الماضي، أن "منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500"، ستدخل الخدمة القتالية في الجيش الروسي اعتباراً من عام 2020".