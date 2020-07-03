الوكالة الوطنية للإعلام

دياب بحث مع سفير الصين في تعزيز التعاون على جميع المستويات

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، على رأس وفد، في حضور وزراء البيئة دميانوس قطار، الصناعة عماد حب الله، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، والسياحة رمزي المشرفية ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري. وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون على جميع المستويات. كما أبدى الوفد الصيني استعداده لتفعيل الشراكة مع لبنان. وكلف الرئيس دياب وزير الصناعة متابعة الاتصالات بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا: ضم إسرائيل لأراض في الضفة لا يمكن أن يمر دون عواقب

قال وزير الخارجية الفرنسي، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وستكون له عواقب. وقال جان إيف لو دريان في جلسة برلمانية "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع." وأضاف "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تأجيل الضم... لماذا فشل نتنياهو في الحصول على ضوء أخضر أميركي لخطته؟

على الرغم من تحديد الأول من تموز الجاري موعدًا لبدء مخطط الضم، لم يقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخططه الذي أثار غضبًا عربيًا ودوليًا عارمًا. التراجع الإسرائيلي الذي وصفه البعض بـ "الفشل"، جاء بعد إخفاق نتنياهو في الحصول على ضوء أخضر أميركي، وكذلك بسبب الانقسام الداخلي، خاصة في ظل حديث بعض القوى السياسية في الداخل الإسرائيلي أن خطة الضم مجرد مراوغة من قبل رئيس الحكومة لإلهاء الشارع عن قضايا الفساد وكذلك الأزمات الاقتصادية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مكتب رئاسة الوزراء، أن المحادثات ستتواصل في الأيام المقبلة، موضحة أن نتنياهو سيواصل النقاشات مع الأميركيين ومع القادة الأمنيين في إسرائيل بخصوص "الضم".

وكالة أنباء شينخوا

بكين تستعين بمحطات متنقلة لجمع العينات للمساعدة في اختبار الإصابة بـ"كوفيد-19"

تم تشغيل خمس محطات متنقلة لأخذ عينات الأحماض النووية في منطقة داشينغ ببكين لتحسين الوصول إلى اختبار الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما أفادت صحيفة "بكين إيفنينج نيوز". ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن المحطات، قادرة على جمع 100 عينة من مسحة الحلق خلال الساعة. ويمكن تطهير البيئة داخل كل محطة عبر تشغيل نظام تكييف الهواء الخاص بها ومصباح التعقيم لمدة عشر دقائق. ويمكن للعاملين في المجال الطبي جمع العينات دون ملامسة عن طريق وضع أيديهم في قفازات مطاطية واقية على طاولات أخذ العينات. كما أن محطات أخذ العينات مجهزة أيضاً بأنظمة اتصال داخلي لتسهيل الاتصال بين الطاقم الطبي والجمهور.