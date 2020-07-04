TL

أنا مش كافر..! عبارة كتبها المواطن علي محمد الهق في الحمرا قبل أن يمضي يدا بيد مع سامر حبلي في جدرا ملتحقين بناجي الفليطي في عرسال وقبله جورج زريق في الكورة وبمن سبقهم من قافلة شهداء الجوع والفقر والتخلي وفقدان الأمل.

المنار

كان يكفي الحكومة تنويع الخيارات، لتربك المتربصين بها ضغوطا ومؤامرات.. ورغم الضيق الذي أطبق عليها تهويلا خارجيا وداخليا، فتحت خطا صينيا سريعا وآخر عراقيا جديا الى السراي، عله يسعفها بانقاذ ما امكن من اقتصاد ينهشه مفترسون متنوعو الاختصاصات.

nbn

إنه العرض الأخير.أنا مش كافر. بس الجوع كافر.

هي ليست مسرحية تراجيدية بل واقع لبناني معاش يوميا جعل المواطن يكفر بكل ما على هذه الخشبة.

علي هو أحد ضحايا هذا الواقع بسجل عدلي نظيف لا حكم عليه وسجل معيشي ثقيل لا قدرة عليه.

في الحمرا "كانوا عم يقولوا إسماعيل انتحر" ضمن مسرحية يعرضها مسرح المدينة.

mtv

الرحابنة حضروا اليوم بقوة في يومياتنا من خلال عنوانين يجسدان كل المأساة التي يتخبط فيها لبنان: "أنا مش كافر بس الجوع كافر" اغنية زياد التي كتبها ولبنان في عمق هوة الحرب والمأساة، وقد استوحاها علي محمد الهق فعلقها رسالة على صدره وانتحر باسم كل اللبنانيين.

NTV

حالتا انتحار في يوم واحد اتخذتا القرار السريع بإنهاء المأساة وعدم الانتظار الى حين بزوغ فجر الإصلاحات بعد إنهاء الخلافات بين صندوق وحكومة وحاكم. ولم يكن لعلي وسامر أي شغف في ترقب نتائج التدقيق المالي الجنائي والمركز والمحاسبي على مختلف أنواعه.

OTV

بين الطرح الجدي الذي ينفي وجوده جميع الأفرقاء، والتهويل الإعلامي الذي تمارسه غالبيتهم، لا بأس من اعتبار إثارة موضوع التعديل الحكومي بالطريقة التي أثير فيها، شكلا من أشكال جس النبض السياسي المتبادل.

LBC

شكلت تغريدة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، رسالة قاسية إلى المسؤولين اللبناني ، يقول يان كوبيتش في تغريدته :

" لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للاصلاح ،بداية من قطاع الكهرباء, مرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار, وصولا الى بؤسهم المتزايد. أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟

الميادين

أكدت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ على ضرورة أن يتحدث ​الاتحاد الأوروبي​ بصوت واحد مع ​الصين​، إذا أراد التوصل إلى اتفاقات طموحة لضمان مصالحه.

الجزيرة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن ​القاهرة​ لديها مخاوف حقيقية بشأن سلامة ​سد النهضة​ الإثيوبي وطريقة تشييده، مؤكداً أنه "تطرقنا لمسألة سلامة سد النهضة، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة خوفاً على سلامة ​السدود​ السودانية"، مشيراً إلى أن هذه النقطة تهم مصر أيضاً.

العربية

أشار المتحدث باسم ​الخارجية التركية​ حامي أقصوي إلى أن "بيان الإدانة الصادر عن ​وزارة خارجية​ مصر، بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم "بي كا كا" ​الإرهابي شمالي ​العراق​، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء.