لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وجرى البحث في الأوضاع الأمنية في البلد.

صوت لبنان

جال وزيرا الصحة العامة الدكتور حمد حسن والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، السابعة مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، للاطلاع على الاجراءات المتخذة لضمان العودة الآمنة للمسافرين.

radio orient

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان "الازمة السياسية في لبنان هي التي ولدت الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية"، داعيا المسؤولين "للعودة الى ضمائرهم والى تحمل مسؤولياتهم الخطيرة".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير تونس في لبنان محمد كريم بودالي، في زيارة وداعية، وكانت مناسبة تخللها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت المدى

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت.

وأطلع الحوت الرئيس دياب على نشاط الطيران مع استئناف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.