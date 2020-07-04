أكد رئيس أركان الجيش البريطاني نيكولاس كارتر استمرار بلاده بدعم الجيش العراقي في المجالات كافة.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن إحباط محاولة لإشعال حرب أهلية في البلاد، بعد اندلاع اضطرابات أودت بحياة 87 شخصا، وإنه "تم اعتقال المحرضين على أعمال العنف بفضل جهود قوات الأمن الإثيوبية".

دان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فداً حسين مالكي، تدخل فرنسا في قرار المحكمة الإيرانية الصادر بحق المدان روح الله زم، مؤكداً استقلالية قضاء بلاده في اتخاذ قراراته. وإن قرار المحكمة الإيرانية لا يرتبط بالحكومة الفرنسية ولا أي بلد أوروبي، واصفا الموقف الفرنسي بالفضيحة.

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، أن السلطات أجرت تحقيقات دقيقة حول الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية وتوصلت إلى أسبابه، و"نظرا لبعض الاعتبارات الأمنية، سيتم الإعلان عن سبب وملابسات وقوع حادث نطنز في الوقت المناسب".

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان كاستيكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم باستقالته، وأعلن ماكرون أنه ينوي رسم "مسار جديد مع فريق جديد"، وقال "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

رفضت الصين انتقادات وزارة الدفاع الأمريكية لخطتها إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن واشنطن هي المسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن أن يخضع لفحص قدراته الإدراكية، بعد أن شكك في لياقته الذهنية سابقا وأطلق عليه لقب "جو النعسان"، وأفاد ترامب بأنه خضع للفحص المذكور و"تفوق" فيه.

تناقش الولايات المتحدة مع روسيا، تفاصيل مشاركتها المحتملة في قمة G7 الموسعة، وفقا لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، أن النقاش يشمل بحث دور روسيا المقبول في هذا الحدث.

وافقت المحكمة الأمريكية العليا على النظر في التماس قدمه الرئيس دونالد ترامب لمنع الديمقراطيين في الكونغرس من الحصول على مقاطع مصنفة سرية من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، أن بلاده تخلت عن قرار طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس، وقال أريازا في مقابلة تلفزيونية إن التراجع "بادرة لعدم تعقيد الحوار مع الاتحاد الأوروبي لذلك نأمل في أن تكون هناك مبادرات من أوروبا من أجل رؤية أكثر موضوعية للأحداث في بلدنا"، داعياً أوروبا أيضاً إلى "الكف عن اتباع استراتيجية تغيير الحكومة بالقوة التي تعتمدها واشنطن".

طلبت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في "السرقة المشينة" لذهب البلاد المودع في بنك إنجتلرا، وكان قاض بريطاني اعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" للبلاد، في قرار يحول دون استعادة كاراكاس 31 طنا من الذهب مودعة في بنك إنجلترا.

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون ويليام أوربان، أن نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، أصيبوا بفيروس كورونا.