أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

أعلن البرلماني المصري مصطفى بكري، أن وفداً من 133 شخصاً من أكبر المشايخ والرموز في القبائل الليبية، سيزور مصر قريباً. وسيلتقي عدداً من القيادات السياسية في مصر لدعم مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة في ليبيا.

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تمحورت حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني وآليات التنسيق بين البلدين. ورات تحليلات ان زيارة خلوصي توحي باقتراب المعركة في سرت، وقال أكار إن بلاده "ستفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان".

أعلنت الخرطوم استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بوساطة تقودها جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.