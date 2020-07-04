الديار/هيام عيد

رأت ان المشهد النهائي لعملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد بات على الشكل الأتي: صندوق النقد مستعد للموافقة على أي خطة حكومية للتعافي ولكن بعد ان تنال موافقة البرلمان بالدرجة الأولى وبكلمة واحدة على الخطة ان تحظى بغطاء سياسي كامل منعًا لأية عراقيل تؤدي الى تأخير الاتفاق في المرحلة المقبلة علمًا ان إنجاز هذه الخطوة يبقى ناقصًا إن لم تبادر الحكومة وفي أسرع فرصة ممكنة الى تنفيذ إصلاحات جدية في كل المجالات.

الديار/علي الضاحي

نقل عن أوساط 8 آذار قولها الى ان خيار التوجه الى الشرق لا يعني معاداة الغرب او شن الحرب عليه، بل على العكس هو الدفاع المشروع عن النفس وانقاذ البلد في ظل والخطوات الإنسانية التي تقوم بها الادارة الاميركية تجاه لبنان وشعبه. مضيفتًا إن الانفتاح على الشرق رسالة خصوصاً لمن لا يزال يعتبر في لبنان انه حليف لهذا الغرب ولا سيما اميركا واوروبا والعرب والخليجيين.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصدر النيابي قوله إنّ المطلوب ليس تغيير الحُكومة، بقدر ما هو تغيير عقليّة الحكم، لجهة الإنتقال من التردّد والتباطؤ إلى الحسم والسرعة في العمل، ولجهة الإنتقال من التلهّي بخلافات جانبيّة والتركيز على أمور ثانويّة، إلى العمل كفريق واحد مُتكاتف والتركيز على الوضعين الإقتصادي والمالي حصرًا». كما حذّر المصدر، من أنّ عدم تصحيح الوضعين المعيشي والحياتي للمُواطنين، سيُؤدّي في المُستقبل غير البعيد إلى عواقب مُدمّرة.

اللواء/ انطوان الأسمر

راي أن الظرف الراهن غير مؤات للمباشرة في أي بحث حكومي، لذا كان الإلتفاق على وضع البحث احلكومي جانبا، والإنصراف بدال من أي بحث غير مجد وغير ناضج الى تفعيل العمل الحكومي وإخراجه من المراوحة التي تطغى راهنا، بحيث يفترض أن تتأهل الحكومة لتصبح على قدر خطورة المرحلة وتتموضع حيثما يجب وي تكون، على أن يترجم كل ذلك في إنتاجية غير مسبوقة تتخطى المخاوف والتحفظات وحال الشلل والتردد في بعض الوزراء والذي يجعل وزاراتهم في حال من التآكل، كما احلال في عدد من الملفات احلياتية التي تشهد تراجعا غير مسبوق يؤذي الخزينة وينهك اللبنانين على حد سواء.

الشرق/ يحي جابر

نقا عن مصدر نيابي قوله ان رئيس الحكومة حسان دياب، بمواقفه الاخرية، قطع الطريق امام الساعنين الى اسقاط الحكومة، وليس لهؤلاء، ومن يقف وراءهم والى جانبهم، داخليا وخارجيا، اية مصلحة في تطير الحكومة.