روسيا اليوم

لافروف يعلق على "مبادرة القاهرة" بشأن ليبيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا، يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين. وقال لافروف خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "نحن لفتنا أيضاً الانتباه إلى الوثيقة التي أطلق عليها تسمية إعلان القاهرة، التي أعلن عنها الرئيس المصري السيد السيسي في 6 يونيو أثناء زيارتكم لمصر. ونعتقد أن مبادرة القاهرة هذه تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين وقد تشكل أساساً للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرتكم". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى في 6 يونيو الماضي في القاهرة مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح. وأعلن السيسي عقب الاجتماع "مبادرة القاهرة"، التي تتضمن وقف إطلاق النار على كامل أراضي ليبيا من 8 يونيو، وشروط التسوية السياسية.

روسيا اليوم

دواء صيني للعلاج من "كوفيد – 19" عمره 1800 عام

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن أحد أبرز الأدوية المستخدمة في علاج "كوفيد - 19" في الصين، هو وصفة للطب التقليدي مستوحاة من كتاب مدرسي عمره 1800 عام. وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية التي نشرت الخبر إلى أن "إنتاج الدواء الذي يحظى بشعبية ضخمة، ولد ثروات هائلة لشركة (شيغيا تشوانغ يلينغ)، التي تقوم بإنتاجه بالإضافة إلى الأشخاص والشركات المساهمة". وأضافت: "لا يزال مصنعو العلاج التقليديون يواجهون معركة شاقة لإثبات كفاءته الطبية، والحفاظ على حصتهم في السوق المحلية وكسب الاعتماد في الخارج". من جهته، قال المدير العام لشركة الأدوية المصنعة وو شيانغ جون: "دخلنا من المبيعات من كبسولة (ليانهوا تشينغوين) تضاعف تقريباً في الربع الأول من هذا العام، ونواصل العمل بنشاط من أجل تسجيل المنتج وبيعه في الخارج".