الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد خلال جولة في المطار: اعلامنا سيبقى يضيء على الصورة الإيجابية للبنان

حسن: يمكن لهذا الموسم السياحي ان يعطي بارقة أمل لحلحلة بعض المشاكل

جال وزيرا الصحة العامة الدكتور حمد حسن والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في مطار رفيق الحريري الدولي يرافقهما مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن ونائب رئيس المطار يوسف طنوس، وذلك للاطلاع على الإجراءات المتخذة فيه مع استئناف حركة الملاحة الجوية. عبد الصمد: كانت لقاءات مع عدد من العائدين الذين ابدوا ارتياحهم للاجراءات المتبعة في المطار.وبعد الجولة كان لوزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد كلمة أشادت فيها "بالتنظيم في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي لا يقل اهمية عن اي تنظيم في اي مطار في العالم" ، مشيرة الى "أن البلبلة التي حصلت في اليوم الأول من إعادة العمل في المطار سنتعلم منها ومن أخطائنا، اذ ان اعلامنا سيبقى يضيء على الصورة الإيجابية للبنان وهو الذي يعكس صورة لبنان الحلوة الى الخارج".

وكالة أنباء رويترز

ماكرون يختار رئيس وزراء جديداً لفرنسا لتغيير فريق إدارته

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان كاستيكس، وهو مسؤول مدني كبير ورئيس بلدية أدار خروج فرنسا من إجراءات عزل عام فرضت بسبب كورونا، رئيساً جديداً للوزراء في إطار تحرك لإعادة تشكيل فريق إدارته للبلاد وكسب أصوات الناخبين. وينتمي كاستيكس (55 عاماً) ليمين الوسط في المشهد السياسي الفرنسي وخدم لمدة عامين في منصب ثاني أكبر موظف في قصر الإليزيه خلال الولاية الرئاسية لنيكولا ساركوزي. وجاء الإعلان بعد استقالة إدوار فيليب قبل إعادة ماكرون لتشكيل مجلس الوزراء وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيسكوف يكشف عن أولويات الرئيس بوتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعمل باستمرار على تعزيز النظام السياسي لروسيا، وهذه أولوياته. وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن عملية التحسين وعملية الترسيخ اللازمة للتعزيز الكامل الذي لا رجعة فيه للدولة مستمرة. وكانت عملية تعديل الدستور التي انتهت، خطوة مهمة للغاية في هذا الاتجاه". وأشار إلى أن حالة الدولة قبل 20 عاماً "كانت بحاجة لما هو أحسن"، مضيفاً "أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين يعمل على هذا باستمرار، وفي الواقع هذا من أولويات عمله".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق قمراً صناعياً عالي الدقة للاستشعار عن بعد

نجحت الصين في إرسال قمر صناعي عالى الدقة للتصوير متعدد الأوضاع، إلى المدار المخطط له من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين. وتم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ ناقل من طراز لونغ مارش-4 بي في الساعة 11:10 صباح يوم الجمعة (بتوقيت بكين)، وفقا لما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية. ويعد القمر الأخير قمراً صناعياً بصرياً للاستشعار عن بعد للاستخدام المدني، وتصل دقته إلى أقل من المتر وسيعمل في مدار متزامن مع الشمس.