الجمهورية

30/6/2020

رائحة الفضاء قريباً على الأرض!

قالت شبكة CNN الأميركية إنً منصة kickstarter أطلقت مشروعاً جديداً لعطر يُسمىEau de space، لجلب رائحة الفضاء الخارجي إلى كوكب الأرض. وكشف مدير المنتج أنّ العطر من صُنع ستيف بيرس هو كيميائي ومؤسس شركةOmega ingredients التي تركّز على" ابتكار مكونات ونكهات طبيعية وأصلية عالية الجودة لصناعة الأطعمة والمشروبات". وقال رائد الفضاء بيغي ويتسون أنّ رائحة الفضاء" تشبه رائحة المسدس بعد إطلاق النار مباشرة. فيما قال ريتشموند إنه وجد صعوبة كبيرة في وصف العطر، أضاف:" إن روّاد الفضاء يصفون الرائحة بأنها مزيج من البارود واللحم المحروق والتوت".

30/6/2020

أغنيات شهيرة قد تجعلنا نبدو أصغر سنّاً!

يقول علماء سماع أن الإيقاعات الكلاسيكية لمدة 5 دقائق فقط في اليوم، قد يمنحنا دفعة من هورمون الدوبامين الذي يساهم في الشعور بالرضا، ويساعد على تحديد شباب البشرة. كما يساعد الغناء أيضاً على تحريك عضلات الفك، التي تمدّد الجلد وتحافظ على نضارته. وتعاون الكيميائيون في شركة التجميل السويدية" فوريو"(foreo) مع الأكاديمية البريطانية للعلاج الصوتي، لتجميع أفضل 10 أغنيات قد تساهم في تحسين المظهر، فاعتمدوا على كلمات الأغنيات التي تقلل من الإجهاد، والإيقاع الذي يعزز ندفق الأوكسجين حول الجسم والوجه. ومن بين أفضل الأغنيات التي لا تنسى (Don’t stop me now) لفرقة "كوين" وSpinning around لكايلي، بالإضافة إلى wake me up before you go لـــ"وام" وAngels لروبي ويليامز.

3/7/2020

تسجيل أطول وميض برق في البرازيل

أكّد خبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية(WMO) أنّ عاصفة ضربت جنوب البرازيل في 31 تشرين الأول 2018، تسبّبت في أطول وميض من البرق سُجّل على الإطلاق، وقد غطّى مسافة تزيد على 700 كيلومتر. ووفق تقرير لصحيفة The Times الأميركية، فإنّ اكتشاف حدوث "ضربة البرق الكبيرة" النادرة، جاء بعد أن درسوا أدلة منصور الأقمار الصناعية. وقد امتد البرق لمسافة 709.1 كيلومترات، من حدود البرازيل مع باراغواي إلى ساحل المحيط الأطلسي.

الشرق الأوسط

1/7/2020

ألياف خفيفة الوزن لحماية الجنود من الانفجارات

طور باحثون من جامعة هارفارد الأميركية، بالتعاون مع الجيش الأميركي مادة خفيفة الوزن ومتعددة الوظائف من الألياف النانوية يمكنها حماية مرتديها من درجات الحرارة الشديدة والتهديدات القاتلة. وفي تقرير يقول غرانت إم غونزاليز الباحث المشارك بالدراسة" كان هدفنا تصميم مادة متعددة الوظائف يمكن أن تحمي شخصاً يعمل في بيئة قاسية، شخصاً يعمل في بيئة قاسية، مثل رائد فضاء أو رجل إطفاء أو جندي، من التهديدات المختلفة العديدة التي يواجهونها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف العملي، أحتاج الباحثون إلى الجمع بين الحماية الميكانيكية والعزل الحراري من خلال مزج منتجين تجارين يستخدمان على نطاق واسع في الحماية وهما (كليفر) و(توارون) مع مواد أخرى. وتتميز المنسوجات كيفلر وتوارون بأن لديها بنية بلورية عالية المحاذاة.

نداء الوطن

2/7/2020

هل أنت أكثر عرضة من غيرك لفيروس كورونا؟

أراد علماء من "مركز الصحة الرقمية" في "معهد برلين الصحي" ومن مستشفى "شاريتيه" في ألمانيا استكشاف العمليات الجزيئية الكامنة وراء التفاعلات المناعية المفرطة.

لتحديد مدى اختلاف تفاعل الخلايا وتواصلها في ما بينها، حلل فريق البحث تسلسل الحمض النووي الريبي في عينات مأخوذة من أعلى المجرى التنفسي وأسفله لدى 19 مصاباً. رصد الباحثون زيادة في التعبير عن جينة الأنزيم المحلول للأنجيوتنسين 2 بثلاثة أضعاف لدى المصابين بفيروس "كوفيد – 19". تشفر هذه الجينة المستقبل الذي يستعمله فيروس كورونا الجديد للالتصاق بالخلايا عند الإصابة بالعدوى. وعند الإصابة بفيروس "كوفيد- 19"، ينشط بروتين الإنترفيرون الذي يشكل خطاً دفاعياً مركزياً في جهاز المناعة ضد أي عدوى فيروسية، فيحث الخلايا الظهارية على إنتاج كميات إضافية من الأنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، ما يجعلها أكثر عرضة للالتهابات الفيروسية. بعد التقاط عدوى "كوفيد -19"، يساعد جهاز المناعة الفيروس إذاً على نقل العدوى إلى خلايا أخرى، وهذا ما يزيد حدة المرض".