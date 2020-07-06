لبنان الحر

أصدرت ​وزارة الصحة العامة​ نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى ​بيروت​، بتاريخ 3/7/2020، والتي أظهرت وجود حالتين إيجابيتين.

صوت لبنان

اكدت مصلحة طب الأسنان في القوات على الاستمرار في العمل الجدي والفاعل لتحقيق​ التوازن المطلوب والحصول على الدعم اللازم، وبالتالي وضع كل الإمكانات بتصرف طبيب الأسنان والمريض على حد سواء، سعيا لخفض الفاتورة الطبية عن كاهل المواطن الرازح أصلا تحت وطأة الأعباء المتزايدة.

radio orient

ضمن لقاءاتها التشاورية مع مختلف القطاعات في صيدا التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وبحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ، عدداً من اصحاب المؤسسات الصناعية العاملة في المدينة والجوار حيث استمعت منهم الى واقع وهموم القطاع الصناعي.

اذاعة النور

عقد "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان، اجتماعا في مركز نقابة العمال الزراعيين في مركز غزة - البقاع وقرر دعوة ممثلي القطاع الزراعي إلى لقاء لوضع خطة عمل تنظيم تحركات نقابية زراعية.

صوت المدى

غادر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بيروت متوجها الى روما، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، على رأسهم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورنزو غوريني، إضافة الى لقاءات مع السفراء العرب المعتمدين في روما، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةIFAD جيلبير أنغبو، وعدد من الشخصيات السياسية، الدبلوماسية الايطالية المدعوين الى العشاء الذي تقيمه سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر على شرف الوزير حتي.