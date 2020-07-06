النهار/ وجدي العريضي

وصف لبنان بأنه بات ساحة لتبادل الرسائل في ظل اشتداد العقوبات وارتفاع منسوب التصعيد الدولي تجاه "حزب الله". مشيراً إلى أن لبنان على ايقاع حقبة الثمانينات ومرحلة عام 2005. وتوقع أن يبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة في انتظار ما ستؤول إليه الصورة في المنطقة.

الجمهورية/ شارل جبور

حمل الفريق الذي شكل الحكومة الحالية المسؤولية الأساسية في شيخوختها المبكرة لأنه لو أفسح لها في المجال القيام بالاصلاحات المطلوبة لما شاخت باكراً وأصبح ملزماً البحث عن حكومة جديدة.

الجمهورية/ جوني منير

كشف أن باريس حاولت جس النبض حيال حكومة جديدة من دون أي حضور لــ "حزب الله" فيها لا مباشرة ولا غير مباشرة، وكانت تحظى بموافقة الحزب، لكن الاقتراح فشل بعد الرفض الفاضح "لحزب الله" وتمسكه بالحكومة الحالية. ولفت إلى أن التفاهم بين الوزير جبران باسيل وحزب الله هو أن الحل الوحيد هو بإعادة إنعاش الحكومة الحالية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

رأت أن فشل الحكومة في امتحان إجراء الاصلاحات وفشل مصرف لبنان بامتحان ضبط الدولار من شأنهما أن يفتحا على مرحلة جديدة. مشيرة إلى أن الاستنفار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني جبران باسيل و"حزب الله" إستطاع أن يمنح رئيس الحكومة جرعة أوكسجين إضافية.

الديار / دوللي بشعلاني

رأت أن الوضع السياسي باق على حاله، مع السعي لبذل الجهود الحكومية والنيابية لانقاذ لبنان من الأزمات التي يخبط بها بالتعاون مع بعض الدول الصديقة التي تريد مساعدة لبنان وايقاف عملية الانهيار على المسويات كافة.

الشرق / يحي جابر

نقل عن مصادر أمنية قولها أن القرار الاسرائيلي بمباشرة التنقيب عن النفط والغاز في "البلوك 1" الملاصق لــ البلوك رقم 9 اللبناني انما هو مؤشر الى محاولة القيادات الاسرائيلية الاستفادة من مرحلة اختلال الوضع الذي يمر به لبنان لخرق قواعد الاشتباك البحرية والسعي الى قضم حقوقه النفطية والغازية.