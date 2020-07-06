The New York Times

فيروس كورونا يؤذي كوريا الشمالية أكثر مما يمكن أن تؤذيها أي عقوبات

في يوم رأس السنة، دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى "تحقيق خرق لإفشال عقوبات الأعداء". هذه الاستراتيجية كانت تعني إيجاد مصادر جديدة للدخل، قانونية أو غير قانونية، وبشكل رئيسي من الصين.

ومن بين التدابير التي اتُخذت في هذا الإطار إرسال العمال الكوريين الشماليين إلى الصين وجذب المزيد من السياح الصينيين وتهريب البضائع المحظورة، مثل الفحم أو النفط، عبر الحدود ليلاً أو عبر السفن.

إلا أن الزعيم الكوري الشمالي لم يكن يتوقع تفشي فيروس "كوفيد-19" ولم يحسب له أي حساب.

The Guardian

وزير الخارجية الإيراني يتعرّض للمضايقات ويوصف بالكاذب في البرلمان الإيراني

قام نواب إيرانيون متشددون بمضايقة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ووصفوه بالكاذب في البرلمان يوم الأحد ما كشف عن الانقسام والغضب الذي يُرجح أن يشجع واشنطن على الاعتقاد بأن سياستها الصارمة وفرضها للعقوبات يخلقان توترات كبيرة في إيران.

كان ظريف يتحدث لأول مرة أمام البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، واضطر إلى انتظار تدخل الرئيس لإعادة فرض الهدوء حيث اتُهم ظريف ببيع البلاد من خلال التفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن الاتفاق النووي في عام 2015. الشجار الذي دام عدة دقائق في البرلمان أظهر كيف سيستخدم المحافظون فشل الاتفاق النووي بتعزيز الاقتصاد الإيراني لعزل أي مرشح إصلاحي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

روسيا اليوم

بعد 6 سنوات من أول ظهور له.. طيران حربي مجهول يعود إلى ضرب أهداف في غرب ليبيا

أقرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بتعرض قاعدة الوطية الجوية لغارة طيران وصف بأنه "أجنبي وغادر وجبان"، ما يعيد إلى الأذهان واقعة مماثلة حصلت في أغسطس 2014.

وعلى الرغم من أن قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني اتهما بعضهما مرات عديدة بالاستعانة بطيران أجنبي مسيّر خلال 14 شهراً من القتال حول طرابلس، إلا أن الحادثة الأولى الأبرز حصلت في ساعات الصباح الأولى في 18 أغسطس 2014، ولم يكن للمشير خليفة حفتر وقواته أي علاقة مباشرة بها.

تلك الواقعة حدثت أثناء هجوم قوات "فجر ليبيا"، وهو تحالف تتقدمه قوات من مدينة مصراتة على مطار طرابلس الدولي، ومعسكرات وثكنات ومواقع حساسة في العاصمة، كانت تحت سيطرة قوات أغلبها ينتمي إلى مدبنة الزنتان.

حينها شنت طائرات وصفت بالمجهولة غارات استهدفت ثكنتين بطريق المطار بعد أن سيطرت عليهما قوات "فجر ليبيا" وانتزعتهما من لواء القعقاع وكتيبة الصواعق التابعتين للزنتان.