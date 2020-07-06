وكالة الأناضول

أردوغان: أحبطنا كافة المكائد ضدنا في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية بعدد من الولايات التركية. وأكد الرئيس التركي، أن بلاده بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود خلال الفترة الماضية. وأوضح أن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة في البحار بدأت عبر الاستعانة بسفينتي التنقيب "فاتح" و"ياووز".

وكالة أنباء رويترز

الإمارات تعلن عن هيكل جديد للحكومة

أعلنت الإمارات إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة بهدف أن تكون الحكومة أكثر "مرونة وسرعة" في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة. وجرى تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين عبد الله المري وزيراً للاقتصاد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بيوم الاستقلال

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. واحتفلت الولايات المتحدة الأمريكية، بيوم الاستقلال في الـ4 من تموز، بمشاركة حوالي 1700 عضو في الخدمة. وألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً بالمناسبة، ذكّر فيه بالقيم التي توارثها الشعب الأمريكي جيلا بعد جيل، ووعد الأمركييين بالعمل من أجل المحافظة عليها "تماماً كما فعل الأجداد"، على حد تعبيره.