TL

الأزمات المعيشية التي يرزح تحت وطأتها المواطنون تتوالى. غلاء في الأسعار، والتقنين الكهربائي يزداد وبات يؤثر على أكثر من قطاع حيوي من الاستشفاء إلى الاتصالات فالتيار الكهربائي قلص عدد غرف العمليات في المستشفيات فيما حذرت "أوجيرو" من انقطاع خدماتها في بعض المناطق بسبب عجز المولدات عن تغطية ساعات انقطاع التيار.

المنار

بوجه الحصار الأميركي وحرب الدولار يقف لبنان شعباً وحكومة. ليس من السهل اجتياز هذا الامتحان الذي تستعمل فيه واشنطن أبشع أساليبها ، ولكن لم تنفد الحيل ولا الوسائل، فللبنان أوراقه الناصعة وأصدقاء حقيقيون، يبادرون، يعاونون، ويتقدمون في مد يد المساعدة.

nbn

بضخ جرعة من التفاؤل انطلق الأسبوع بعدما تأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري بخير قريب إثر لقاء سفير بلد شقيق وصديق هو الكويت. أما الجهود هذا الأسبوع فتتركز على مسائل مالية وإصلاحية.

mtv

لويس رودولفو أبي ناضر. على هذا الاسم الرباعي المركب استيقظ اللبنانيون اليوم، ليكتشفوا أن صاحبه اللبناني الأصل أصبح رئيساً لجمهورية الدومينيكان. الخبر ليس هنا. بل في أن أبي ناضر خاض معركة الرئاسة الأولى ثلاث مرات تحت عنوان محاربة الفساد في الدومينيكان.

NTV

تجلس الحكومة على "كرسي مكهرب" لتقدم للصندوق أولى النيات الإصلاحية وطلائعها من مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعد ثمانية عشر عاماً على طاقمها. سيكون عمال مؤسسة الكهرباء على تأهب قد يؤدي إلى إطفاء المحركات إذ أعلنت نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة أنه إذا أقرت هذه التعديلات فستقضي على حقوق العمال ومكتسباتهم.

OTV

هل يراد لشعبنا ووطننا دائماً أن يكون الوقود في أتون حروب الجدود، أن يٌثخن بالجروح لأجل النزوح، أن يٌذبح بالسكين كرمى للتوطين؟ أن يقرصن قوته ويتعرض دولاره للشفط ابتزازاً قبل استخراج النفط؟

LBC

فعلاً كانت "حلم ليلة صيف" في بعلبك ... للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، ينام اللبنانيون على حلم وليس على كابوس، لكن الحلم لم يطل كثيراً ...

الميادين

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد أشتية​، إلى أن "أكثر من 80% من إصابات ​كورونا​ في ​الضفة الغربية​ جاءت بسبب الأعراس وبيوت العزاء، والباقي حالات وافدة من ​إسرائيل​".

الجزيرة

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن "السلطات الأسترالية أغلقت الحدود بين ولايتي فيكتوريا و​نيو ساوث ويلز​، لأول مرة منذ 100 سنة، لوقف تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19".

العربية

أشار وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى أنه "على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية السلام في ليبيا"، لافتاً إلى أن "عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا ستسهم في تعزيز جهود التهدئة".