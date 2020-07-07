أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الموازنة الدفاعية لبلاده لا تتجاوز 16 مليار دولار، في حين تبيع الولايات المتحدة السلاح للسعودية بثلاثة أضعاف هذا المبلغ. واعتبر أن قدرات إيران تثير قلق الولايات المتحدة وإسرائيل.

حذرت الخارجية الروسية من القفز إلى استنتاجات مستعجلة بشأن أسباب الحادث الذي وقع مؤخرا في منشأة نطنز النووية في إيران. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى أن مثل هذه القضايا تتطلب بحثا جديا ومفصلا للغاية، وقال: "أعتقد أن آخر ما يجب فعله هو القفز إلى تكهنات لأن المسألة خطيرة جدا".

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن أنقرة ستضطر للرد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذ قرارات عقابية جديدة ضدها.

أبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزيري المالية والخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه وشهد ضم مزيد من الساسة من الحكومات المحافظة السابقة وخبيرا لمنصب وزير البيئة.