الجزيرة - السعودية

(750) ألف مسافر عبروا مطارات المملكة خلال استئناف الرحلات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية، وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة أمس تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو (756.644) مسافرًا غادروا عبر (9.758) رحلة من مطارات المملكة. وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.

أخبار الخليج - البحرين

الأشغال واللجنة البارالمبية البحرينية توقعان مذكرة تفاهم

قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة في إطار رؤية قيادة جلالة الملك المفدى من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحرص على إتاحة الفرص للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع والاستفادة من قدراتهم بالأخص في الجانب الرياضي.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يعدل قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم «7» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي. ونص القانون الجديد على تعديل نصوص المواد «7»، «8»، و«38» من القانون رقم «21» لسنة 2015 بنصوص أخرى جديدة تتعلق بقيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، والدعاوى التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين في الدعاوى الجزائية. ووفقاً للمادة رقم «7» المعدلة، فإنه يستوفى ما نسبته «50 بالمئة» من قيمة الرسم المستحق على الدعوى.