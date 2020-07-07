اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادره قولها إن التغيير الحكومي لا زال وارداً في حال تم الاتفاق على البديل وفي غضون أيام قليلة، مشيرةً إلى أن معراب مرتاحة جداً إلى المواقف التي صدرت عن البطريرك بشارة الراعي.

الديار/ هيام عيد

توقعت أن يصار إلى إطلاق صفحة جديدة من العمل الحكومي وإعطاء مهلة جديدة للحكومة الحالية من أجل تحقيق ما جاءت من أجله، لافتة إلى أن العمل جارٍ على كل المستويات من أجل إعادة ترتيب الوضع الاقتصادي ووضع إطار الإصلاح على السكة على أن تكون الخطوة الأولى في هذا المسار ملف الكهرباء.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن الزيارة التي سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي كينيت فرانكلن ماكينزي إلى بيروت وجولة على كبار المسؤولين ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها إنه من الواجب الفصل ما بين هذه الزيارة والمواقف الأميركية المتشددة من سياسات لبنان الداخلية والإقليمية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

استبعد حصول أي تغيير حكومي، مشيراً إلى أن الأفكار الدولية المطروحة وهي الإتيان بحكومة خالية من "حزب الله" وإبعاده عن سلطة القرار هي أفكار غير قابلة للترجمة.