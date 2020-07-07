The New York Times

رئيس الوزراء جاستن ترودود لن يعبر الحدود للمشاركة في قمة منعقدة في واشنطن

أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الاثنين أنه لن يحضر اجتماعاً في واشنطن هذا الأسبوع يجمعه بالرئيس دونالد ترامب والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. كان الهدف من الاجتماع هو الاحتفال بالبدء الرسمي لاتفاقية التجارة الجديدة الموقعة بين الدول الثلاث - اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USM.C.A.). واعتذر ترودو عن الحضور بسبب ارتباطه باجتماعات افتراضية لمجلس الوزراء الكندي وجلسة برلمانية يوم الأربعاء كان قد تم التخطيط لها منذ زمن بعيد في الوقت الذي يُتوقع أن تبدأ فيه القمة في واشنطن. وكان من اللافت أن يختار السيد ترودو عدم السفر إلى واشنطن للاحتفال بما يعتبره الكثيرون من أهم إنجازاته حتى الآن وهو تأمين الاتفاق مع أكبر شريك تجاري لبلاده بعد أن أمضى مع فريقه أكثر من عام في العمل بحماس لإتمام الصفقة.

The Guardian

المملكة المتحدة في مسار تصادمي مع السعوديين بسبب عقوبات جديدة تتعلق بحقوق الإنسان

وضعت المملكة المتحدة نفسها في مسار تصادم دبلوماسي مع أحد حلفائها الرئيسيين بعد أن فرضت عقوبات طال انتظارها على منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك مساعد مقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل جمال خاشقجي. تشمل الإجراءات التي أعلن عنها وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب يوم الاثنين ضد أفراد في المملكة العربية السعودية وروسيا وميانمار وكوريا الشمالية تجميد الأصول وحظر السفر وتمثل المرة الأولى التي ستقوم فيها المملكة المتحدة وحدها بتسمية ومعاقبة الأفراد والمنظمات المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وقد دخلت التدابير حيز التنفيذ على الفور. وقال راب أمام البرلمان: "أولئك المتهمين بقتل أشخاص لن يكونوا أحراراً ليرقصوا الفالس في هذه الدولة، أو شراء ممتلكات في "كينغز رود"، أو التسوق خلال عيد الميلاد في "نايتسبريدج"، أو سحب أموال قذرة من خلال البنوك البريطانية". "لا يمكن أن تطأ أقدامهم هذا البلد، وسوف نصادر أموالهم إن حاولوا الدخول".

روسيا اليوم

بكين: مستعدون للمواجهة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بأن لها "دوافع خفية" وراء إرسال حاملات الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي وعسكرته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن "الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر"، لكنه أشار إلى أن "الولايات المتحدة تهدف إلى إثارة المشاكل بين بكين ودول جنوب شرق آسيا". وأضاف: "أرسلت الولايات المتحدة عمداً قطعاً بحرية عسكرية لإجراء تدريبات واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، بهدف إظهار عضلاتها... نعتقد أن لديهم دوافع خفية، فالولايات المتحدة تخلق انقساماً بين دول المنطقة، وهي تقوم بعسكرة بحر الصين الجنوبي". وتأتي الخطوة الأميركية بعد أيام من بدء الصين تدريبات عسكرية أطلقتها الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها. من جهته، قال الأدميرال الأميركي جيمس كيرك: "لقد رأونا ورأيناهم... الاتصالات مع السفن الصينية كانت بدون حوادث".