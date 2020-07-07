الوكالة الوطنية للإعلام

فرعية اللجان المشتركة ناقشت اقتراح قانون إنشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن الحاج حسن ووزير الصناعة عماد حب الله وحضور النواب السادة: غازي زعيتر، سمير الجسر، آلان عون، علي درويش وسيزار أبي خليل. كما حضر الجلسة كل من المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلة وزير الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة ومستشار رئيس مجلس الإدارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" وليد حنا.

وكالة الأناضول

أستراليا.. إغلاق حدود أكبر ولايتين لأول مرة منذ 100 عام

أعلنت سلطات ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، الاثنين، عزمها إغلاق حدودها مع ولاية فيكتوريا، في أول إجراء مماثل منذ 100 عام. وجاء قرار إغلاق الحدود بين أكبر ولايتين في أستراليا، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل وفاتين بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابات في مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس". وستغلق الحدود كلياً بين الولايتين، بدءاً من مساء غد الثلاثاء. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجيليان، إنها اتخذت قراراً بغلق حدود ولايتها "لأن الوضع في ملبورن لم يسبق له مثيل"، لافتة أن الوباء "دخل مرحلة جديدة" في الولاية.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تتوعد الاتحاد الأوروبي بالرد إذا اتخذ ضدها إجراءات جديدة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن تركيا سترد بإجراءاتها الخاصة إذا فرض التكتل مزيداً من العقوبات عليها. جاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال الأسبوع الماضي إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون مسألة تركيا في 13 يوليو تموز وإنه قد يتم بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران: السعودية تشتري أسلحة من أميركا بما يعادل 3 أمثال ميزانيتنا الدفاعية

قال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينفذ علناً ضد إيران ما كانت الإدارات الأميركية السابقة تنفذه وراء الكواليس. وفي حديثه خلال الاجتماع الافتراضي المتوسطي ISPI قال ظريف إن الميزانية الدفاعية لإيران تبلغ 16 مليار دولار سنوياً، في حين أن أميركا تبيع أسلحة بثلاثة أمثال هذا المبلغ للسعودية كل عام، بحسب وكالة "فارس". وبشأن خفض طهران التزاماتها بالاتفاق النووي، قال إن "ما قمنا به ليس مخالفاً للاتفاق النووي، بل ضمن إطار هذا الاتفاق، وإذا بدأت الأطراف الأوروبية بتنفيذ ما اتفقت عليه، فمن الممكن إنقاذ الاتفاق".