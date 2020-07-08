الشرق الأوسط 1/7/2020

أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني في 40 عاماً

تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل عام 2020 إذا خفضت الأسر إنفاقها، وفقاً لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فرضت بسبب تفشي فيروس"كورونا". وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته للتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني حيث يتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة 6.13 مليار دولار، وصرّح جونسون في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" الجديدة بأن بريطانيا مقبلة على "مرحلة مضطربة" تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها. وتابع رئيس الوزراء البريطاني" أعتقد أنه آن الأوان لتطبيق (مقاربة روزفلت) في بريطانيا". في إشارة إلى سياسة النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير في الثلاثينات. وبينما يحاول جوتسون التغلب على آثار "كورونا" فرضت بريطانيا إجراءات عزل عام صارمة على مدينة ليستر في أعقاب تفش محلي جديد لفيروس كورونا المستجد.

الشرق الأوسط 2/7/2020

"نافتاً" إلى التقاعد رسمياً

انتهي العمل رسمياً باتفاقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والمعروفة اختصاراً بـــ"نافتا" حيث تم استبدالها باتفاقية التجارة الحرة الشمالية للولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمعروفة اختصار بـــ"يو إس إم سي إيه" والتي دخلت حيز التنفيذ. وتطلب الاتفاقية الجديدة أن يتم تصنيع 75 في المائة من أجزاء المركبات والشاحنات، في إحدى الدول الثلاث، حتى تظل خالية من الرسوم الجمركية عند التنقل بين الدول الثلاث الموقعة، وذلك مقارنة بنسبة 62.5 في المائة، التي كان معمولاً بها في آلاتفاقية الملغاة. كما تتطلب أيضاً تصنيع المزيد من قطع غيار السيارات من قبل عمال لا يقل دخلهم عن 16 دولاراً على الأقل للساعة، ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في إضافة 28 ألف وظيفة في صناعة قطع الغيار في الولايات المتحدة، على مدى ست سنوات، بينما ستؤدي أيضاً إلى زيادة طفيفة في أسعار السيارات، وفقاً للجنة التجارة الدولية.

نداء الوطن 2/7/2020

تركيا تُستبعد من قائمة السفر إلى الاتحاد الأروبي

أعلنت تركيا أنها تشعر" بخيبة أمل" لاستبعادها من لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، داعية إلى "معالجة هذا الخطأ" وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان" نشعر بخيبة أمل لعدم إدراجنا في القائمة. نحن في انتظار اصلاح هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن". ووفقاً لهذه القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة للدول الأعضاء، يسمح للمسافرين من 15 بلداً بما فيها الصين ضمن شروط معينة، بالسفر إلى منطقة شنغن. وقد استبعدت تركيا والولايات المتحدة من هذه اللائحة التي من المقرر مراجعتها كل اسبوعين ويعتبر هذا القرار ضربة لصورة تركيا التي تحاول منذ أسابيع تقديم نفسها كدولة آمنة من أجل جذب الزوار وإنقاذ ما يمكن من الموسم السياحي الصيفي.

الشرق الأوسط 3/7/2020

اليابان تشرع في التخلص من محطات الفحم

أعلنت مصادر حكومية في اليابان أن طوكيو تخطط للتخلص تديجياً من 100 من مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار مساعيها نحو خفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتعتمد اليابان الفقيرة في الموارد على الفحم لتلبية نحو ثلث احتياجاتها من الطاقة، ومن بين الـــ114 مولداً للطاقة التي تعتمد على الفحم في اليابان، تهدف الحكومة إلى وقف العمل بنحو 100 منها بحلول العام المالي 2030. وعوضاً عن ذلك: ستعزز الحكومة اليبانية الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي توفر ما بين 16و17 في المائة فقط من توليد الكهرباء في اليابان، وتتطلع إلى إعادة تشغيل مزيد من المفاعلات النووية التي توقفت بعد أزمة فوكوشيما عام 2011. وتعرضت اليابان لانتقادات لتباطؤها في خفض انبعاثات الكربون، وفي (كانون الأول) الماضي حصلت مرتين على جائزة" أحفورة اليوم" التهكيمية من مجموعة بيئية لرفضها التوقف عن استخدام الفحم خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد. وتعمل اليابان أيضاً على تعزيز تفنينها للفحم في الدول النامية، بحجة أن بعض دول العالم لا تستطيع تحمل ترك الفحم بعد، وأن تحسين الكفاءة خيار أكثر واقعية.

الجمهورية 3/7/2020

أين يعيش أثرى أثرياء العالم؟

جاءت المعلومات في تقرير Billionaire Census الصادر عن شركة أبحاث الثروات "ويلث إكس" لعام 2020، والذي حلّل الأرقام الصادرة من قاعدة بيانات" ويلث إكس" العالمية، لأكثر من مليون سجّل لأغنى أشخاص في العالم. وتبيّن أنّ 75% من المليارديرات يتوزعون في 15 دولة، ويساوي مجموع ثراوتهم 7.6 تريليون دولار. سنغافورة: عدد المليارديرات 45/ إجمالي ثروتهم: 87 مليار دولار. كندا: عدد المليارديرات 46/إجمالي ثروتهم 96 مليار دولار. الإمارات: عدد المليارديرات 47/ إجمالي ثروتهم 163 مليار دولار. روسيا: عدد المليارديرات 114/ إجمالي ثروتهم 390 مليار دولار. ألمانيا: عدد المليارديرات 153/إجمالي ثروتهم 477 مليار دولار. الصين: عدد المليارديرات 342/ إجمالي ثروتهم 1.1 تريليون دولار. الولايات المتحدة: عدد المليارديرات 788/ إجمالي ثروتهم 3.4 تريليون دولار.

الجمهورية 7/7/2020

الأسواق العالمية تنتعش بدعم البيانات وتتجاهل مخاوف الوباء

شهدت الأسواق العالمية الكبرى انتعاشا واضحا، متجاهلة إلى حد بعيد مخاوف ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، والتفت المستثمرون بشكل أكبر إلى بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين وأروبا تزيد من آمال التعافي الاقتصادي. وتعافى نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل كبير في يونيو(حزيران)، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل حائطة "كوفيد – 19" لكن عودة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" للزيادة التي دفعت بعض المطاعم والحانات للإغلاق مجددا تهدد التعافي.