لبنان الحر

استقبل الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" إمام وخطيب جامع الإمام علي في الطريق الجديدة الشيخ الدكتور حسن مرعب، في حضور مستشار الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني، وعرض معه شؤونا دينية وأوضاع منطقة الطريق الجديدة ومطالب أبنائها.

صوت لبنان

استقبل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، وفدا من "حزب الله" برئاسة الوزير السابق نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، في حضور الشيخ احمد نصار، الشيخ عبد الغني مستو، المحامي محي الدين حمود و الحاج عبد السلام صالح.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، على رأس وفد، بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.

اذاعة النور

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة قناة "المنار"، متحدثا عن آخر التطورات والأوضاع السياسية، اعتذر في بدايتها عن التأخر في الموعد المحدد بسبب أداء الصلاة.

صوت المدى

عقد تكتل "لبنان القوي" جلسة خاصة مطولة استمرت زهاء 3 ساعات، وجرى خلالها بحث معمق في كافة القضايا، وتمت مناقشة استراتيجية التكتل وتحديد موقفه وخياراته من السياسات الخارجية والداخلية ومن السياسة المالية والاقتصادية.