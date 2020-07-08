اللواء/ حسين زلغوط

استبعد حصول أي تغيير حكومي أو إجراء تعديل وزاري، مشيراً إلى أن هذه الحكومة بدأت تتحرك في اتجاه الخطوات الأزمة لضبط ارتفاع الوضعين الاقتصادي والمالي وتلبي مطالب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي من أجل أطلاق سراح المساعدات المطلوبة للبنان وإعادته إلى حياته الطبيعية.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري بالسفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي، كاشفاً أن السفير القناعي أكّد بأن الكويت ستبقى في اتجاه إقناع الأشقاء الخليجيين، بضرورة عدم التخلي عن لبنان في ظل هذا الوضع المعقد الذي يعاني منه.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية قولها أن دولاً عدة في المنطقة تريد مساعدة لبنان وانتشاله من الحصار المالي والنقدي والاقتصادي غير المسبوق. وأضافة أن التعاون اللبناني - الأوروبي سيستمر من خلال إقامة مشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقف إلى جانب لبنان.